Bursa Gaziantepliler Derneği'nin her yıl düzenlediği 'Gaziantep Yemek ve Kültür Şenliği' bu yıl 6-10 Kasım tarihleri arasında Osmangazi Çarşamba Pazar Park'ta gerçekleşecek.

BURSA (İGFA) - Gaziantep'in meşhur yöresel lezzetleri ve el sanatları ustaları Bursa'ya geliyor. Bursa Gaziantepliler Derneği'nin Osmangazi Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği 'Gaziantep Yemek ve Kültür Şenliği' etkinliği 6-10 Kasım tarihleri arasında Osmangazi Çarşamba Pazar Park alanında gerçekleşecek.

Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Vakkas Parlak, 'Gaziantep'in yöresel lezzetlerini ve el sanatlarından oluşan kültürünü Bursalı hemşehrilerimizin beğenisine sunacağız' dedi.

Şenliğin panayır havasında geçeceğini belirten Parlak, 'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın desteğiyle bu yıl şenliğimizi Osmangazi Çarşamba Pazar Park alanında gerçekleştireceğiz. Gaziantep'in lezzet ve el sanatları ustalarının hünerlerini göstereceği şenliğimizi 7 Kasım Cuma günü saat 17.30'da resmi açılışını yapacağız. Bursalı hemşehrilerimizi bu güzel yöresel şenliğimize davet ediyorum' dedi.

Bursa Gaziantepliler Derneği tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen 'Gaziantep Yemek ve Kültür Şenliği'nde yöresel lezzet ve el sanatları stantları sergilenecek. Bursa'da 5 gün boyunca sürecek şenlik 6 Kasım'da başlayacak. Gece geç saatlere kadar sürecek şenlikte yöresel sanatçıların konserleri, sıra geceleri, yemek yarışmaları ve ikramlar katılımcılara sunulacak.