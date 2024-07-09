Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan’da özellikle son dönemde artan trafik yükünü hafifletmek için açtığı 1. Cadde güzergahında dolgu ve mekanik malzeme serimini de gerçekleştirerek sona doğru bir adım daha yaklaştı. Proje bittiğinde özellikle Yazlık, AVM’ler bölgesindeki trafik yoğunluğu azalacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni arterleri de şehir ulaşımına kazandırıyor.

SERDİVAN’A NEFES OLACAK

Bu kapsamda Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden başlayacak alternatif bir güzergâh için hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle Yazlık, AVM’ler ve Eski Kazımpaşa Caddesi bölgesindeki trafik yükünü azaltmak için 1. Cadde projesine süratle başladı.

Yazlık ile AVM’lerin arasında kalan ve Kazımpaşa bölgesine uzanan yeni ulaşım aksı, duble yol şeklinde hazırlandı ve Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri işleme başladı.

SAĞLAM ALTYAPI

Güzergâh üzerindeki menfez çalışmaları yapıldı, bağlantılı yollarda ise yeni arterdeki kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları birbirine entegre edildi ve altyapı bölgeye uzun yıllar sorunsuz bir şekilde hizmet edecek şekilde tamamlandı.

SICAK ASFALTLA BULUŞACAK

Dolgu malzemesi serimi ile başlayan zemin iyileştirme çalışmaları mekanik malzeme serimi ile devam etti 12 bin ton mekanik malzeme serimi tamamen bittiğinde üst yapı çalışmalarına başlanacak. Beton kaldırım ve bordür inşasından sonra güzergâh sıcak asfalta buluşacak.

YÜKÜ HAFİFLETECEK

Proje hizmete açıldığında Serdivan’da bir süre önce Aralık bölgesine doğru uzatılan 1. Cadde’ye (aynı isimde olan cadde) paralel şekilde trafik yükünü azaltacak. Serdivan’da AVM’ler, Çark Caddesi, Yıldız Mahallesi ve Yazlık’ta oluşan trafiğin yükü hafifleyecek.

“YENİ ULAŞIM HATLARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konu ile ilgili Büyükşehir’den yapılan açıklama, “Şehrimizdeki caddelerde sürdürdüğümüz dönüşüm çalışmalarının yanı sıra şehrimize yeni ulaşım hatları kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Şehir ulaşımına büyük katkı sağlayacak yeni caddemizde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. SASKİ marifetiyle sağlam altyapıya kavuşan güzergahta dolgu işlemleri tamamlanırken, mekanik malzeme serim çalışmalarımız devam ediyor” denildi.