Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından CHP heyeti ilçeye gelerek okul ve hastanede incelemelerde bulundu. Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, çocukların okula giderken can güvenliğinden endişe ettiği bir tablonun normalleştirilemeyeceğini söyledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba ilçeye geldi.

CHP heyeti, Manisa İl Başkanı Sait Özkan ve ilçe başkanlarıyla birlikte saldırının meydana geldiği okul çevresinde incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra yaralı öğrencilerin tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geçerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Heyetimiz Turgutlu Devlet Hastanesi önünde açıklama yapıyor.https://t.co/SS8lbWOrHW — Deniz Demir ???????? (@demirdenizchp) September 22, 2026

'RİSKLERİ ÖNCEDEN GÖREN BİR SİSTEM KURULMALI'

Hastane önünde açıklama yapan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 11 öğrencinin yaralandığı saldırının ardından süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Milletvekili Karaca, çocukların okula giderken can güvenliğinden endişe ettiği bir tablonun olağanlaştırılamayacağını ifade ederek, okul güvenliğinin yalnızca saldırı sonrasında alınacak önlemlerle sınırlı olmaması gerektiğini söyledi.

'Riskleri önceden gören, çocukların silaha erişimini engelleyen, okul-aile-sosyal hizmetler arasındaki bağı güçlendiren koruyucu ve önleyici bir sistem kurulmalıdır' diyen Karaca, yaralanan 11 öğrenciye acil şifa dileyerek, ailelere, öğretmenlere ve Turgutlu halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili Karaca, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer olayların yaşanmaması amacıyla süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

'BİZ ARTIK SÜSLÜ LAFLAR İSTEMİYORUZ'

Uşak Milletvekili Ali Karaoba da, ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara da acil şifalar diledi. 'Silahları siz yaygınlaştırır, sadece Milli Eğitim'i kendi ideolojinin doğrultusunda şekillendirmeye devam ederseniz bu sistem düzelmeyecektir' diyen Milletvekili Karaoba, 'Biz bu işin takipçisiyiz. Biz artık süslü laflar değil, güvenle okula gittiğini, eğitimini gördüğünü görmek istiyoruz' diye konuştu.