Düzce'de yola çıkan iki köpeğe çarpmamak için manevra yapan halk otobüsü, bahçe duvarına çarptı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Mergiç Mahallesi'nde meydana gelen kaza alınan bilgiye göre şöyle gelişti:

İlker T. yönetimindeki 81 HO 1070 plakalı Düzce Belediyesi Halk Otobüsü, şehir merkezinden Melen Park'taki otobüs bekleme alanına seyir halindeyken önüne iki köpek çıktı.

Köpeklere çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada otobüste ve bahçe duvarında maddi hasar oluştu. Sürücü T. kazayı yara almadan atlattı.

Sürücü T., viraj nedeniyle hızlarının düşük olduğunu belirterek, 'Önüme iki köpek çıktı. Onlara zarar vermemek için direksiyonu kırınca duvara vurdum. Kaza maddi hasarlı olarak meydana geldi. Ben yara almadım.' dedi.