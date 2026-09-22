Manisa'daki olay sonrası provokatif paylaşımlara karşı 18 hesap tespit edildi, 47 URL için erişim engeli talep edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da yaşanan olayın ardından acıyı istismar eden kötü niyetli ve provokatif paylaşımlara karşı çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakan Çiftçi, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 7/24 esasına göre yürütülen yapay zekâ destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında saldırı ve provokatif içeriklere yönelik tespitlerin yapıldığını bildirdi. Bakan Çiftçi, 'Milletimizin acısını istismar ederek huzurumuzu bozmaya çalışan kötü niyetli girişimlere, provokasyona ve dezenformasyona müsaade etmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

18 HESAP TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde saldırı içerikli paylaşımda bulunan 6 yurt içi hesap tespit edilerek ilgili birimlere gönderildi.

Provokatif ve dezenformatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 11'i yurt içi, 1'i yurt dışı olmak üzere 12 hesap da ilgili birimlere sevk edildi.

Böylece toplamda 17'si yurt içi, 1'i yurt dışı olmak üzere 18 hesap tespit edilmiş oldu.

47 URL İÇİN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak 47 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

Ayrıca Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplanmaya yönelik çağrı içeren paylaşımlar tespit edilerek ilgili il birimleri ve Güvenlik Daire Başkanlığı bilgilendirildi.

PROVOKASYONLARA İZİN VERMEYECEĞİZ



Manisa'da yaşanan elim hadisenin ardından, bu acıyı istismar eden kötü niyetli ve provokatif paylaşımlara karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın 7/24 esasına göre yürüttüğü yapay zekâ destekli Siber: — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 22, 2026