Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan 11 öğrenci için 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek olayın titizlikle soruşturulduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah meydana gelen olayda yaralanan 11 öğrenci için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, olaydan etkilenen tüm öğrenciler, aileleri, öğretmenler ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

'HADİSE TİTİZLİKLE SORUŞTURULUYOR'

Söz konusu olayın ilgili birimler tarafından titizlikle soruşturulduğunu belirten Erdoğan, emniyet birimlerinin gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade etti.

Bu sabah Manisa'mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından: — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 22, 2026