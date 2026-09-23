Kayseri Melikgazi Belediyesi, şehrin merkezini güzelleştiren çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'nin Cumhuriyet Mahallesi; Millet, Kaleönü, Kiçikapı ve Nazmi Toker caddelerinde başlatılan 2.100 metre uzunluğundaki ve 7.500 metrekarelik yaya yolu yenileme çalışmalarıyla merkez estetik ve konforla buluşuyor.

Çalışmaları incelemek için sahadaki yerini alan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hemen her gün şehir merkezinde bir güzelleştirme çalışması yaptıklarını belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Şehir merkezini misafir odamız olarak gördüğümüz için elimizden geldiğince her sene buraya yatırım yapıyoruz. Eski kilise, şimdiki kütüphane ile Emir Sultan Camii arasındaki 40 senelik, 5 katlı binayı aldık ve kaldırarak meydan yaptık. 2 adet sosyal tesis yaptık. Kazancılar Çarşısı'nı yeniledik ve muazzam bir hale geldi. Son 50-60 senenin en önemli tarihi eser keşfi olan Gön Han'ı yaptık, yakında açılışını yapıyoruz.

Dedeman Ortaokulu'nu taşıyarak o alana güzel bir park yaptık. Nazmi Toker Okulu'nu restore ederek Sanat Merkezi yaptık. Yani şehir merkezinde her gün mutlaka bir çalışma yapıyoruz. Şimdi şehir merkezine Kiçikapı'dan başlayarak yaklaşık 2,5 kilometrelik alanda Bankalar Caddemiz dahil olmak üzere kaldırımları yeniliyoruz. Burada ben göreve geldiğimden beri başta taksici esnafımız olmak üzere vatandaşlarımız sarı taşların çok kaydığını ve kırıldığını belirtiyordu; 2,5 kilometrelik hattı komple yeniliyoruz. Burada yaptığımız güzel bir çalışma ise esnafımızı ve vatandaşımızı rahatsız etmemek için bütün sesli faaliyetleri gece vaktinde gerçekleştiriyoruz. Gece sabaha kadar bir ekip çalışıyor, sabah olduktan sonra da taşları döşemeye devam ediyoruz. 24 saat mesaili, yoğun bir çalışma mevcut. İnşallah havalar bozmadan bu kaldırımları hızlı bir şekilde tamamlamış olacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Şehrin merkezinin misafir odası olduğunu söylüyorum ve buraya yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.'