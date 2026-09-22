İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 11 çocuğun yaralandığı saldırıda üç öğrencinin durumunun kritik olduğunu belirterek, olayla ilgili 6 başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

MANİSA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'ya giderek son duruma ilişkin bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 çocuğun yaralandığı okul saldırısının ardından yaptığı açıklamada, yaralılardan üçünün durumunun daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi, 'Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar, yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.' dedi.

Saldırıya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'ndan iki mülkiye başmüfettişi ve iki polis başmüfettişi, Millî Eğitim Bakanlığı'ndan ise iki başmüfettiş görevlendirildiğini ifade etti. Çiftçi, olayın tüm yönleriyle soruşturulacağını ve ihmali bulunanların tespit edileceğini vurguladı. Okul güvenliğinin yalnızca polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını dile getiren Bakan Çiftçi, ailelerin ve ilgili kurumların da sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Bakan Çiftçi, okul çevrelerinde ve riskli okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını, internet kafeler, oyun salonları, metruk binalar ve servis araçlarının düzenli denetlendiğini de aktardı.

Benzer eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen kişiler hakkında yürütülen çalışmalarda 2 bin 419 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 243'ünün tutuklandığını anımsattı.