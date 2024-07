İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Şehir Hatları, 569 yıllık Haliç Tersanesi’nde tasarlanan ve üretilen Deniz Dolmuş’u düzenlenen törenle suya indirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, Deniz Taksilerin ardından yeni yeni projesini hayata geçirdi.

Çevre dostu ve düşük emisyonlu, hareket kabiliyeti ve seyir hızı yüksek, konforlu gemilerin deniz ulaşımında yer alması amacıyla Deniz Dolmuş projesi geliştirildi. 2024 Mart ayında 7 adet aracın tasarlanmaya başlandığı projede 65 kişilik ekip görev aldı. 3 adet deniz dolmuşunun üretimi tamamlayan Şehir Hatları, tarihi Haliç Tersanesi’nde düzenlenen törenle araçları suya indirdi.

Başkan Ekrem İmamoğlu’nun Deniz Dolmuşu kamuoyuna tanıttığı ve Haliç-2 aracıyla ilk seferini yaptığı programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer alırken, programda İmamoğlu, Dedetaş, Güney ve Şehir Hatları Genel Müdürü Ercüment Güldik birer konuşma yaptı.

“ALTINI ÜSTÜNE GETİRMEK ANLAMINA GELMİYOR”

“İstanbul’un taşı toprağı altın” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu toprağı altın deyince, toprağını taşını altını üstüne getirmek anlamına gelmiyor elbette. Altını üstüne getirip alt üst olmuş bir İstanbul asla değil. Taşı toprağı altın deyince toprağını da makul işlemek, İstanbul'un her noktasına göz bebeğiniz gibi bakmak ve İstanbul'un her değerini, her özel anını, mekanını kıymetiyle birlikte buluşturabilmek çok büyük bir hassasiyet” diye konuştu.

Tarihi Haliç Tersanesi’ni devraldıkları ilk günden itibaren özel adımlarla el aldıklarını kaydeden İmamoğlu, Haliç Tersanesi'nin bir vakıfla yapılan sözleşmeyle bir bilim müzesi veya ona dönük bir eğitim alanı diye tariflenerek tasarlandığnı belirterek, "600 yıla yakın yaşı olan bu tersane kapanacaktı. Burada üretim olmayacaktı ve başka türlü bir yoruma yelken açacaktı. O yorumun içeriğine girmeyeceğim. Şimdi bazen bu tür alanlarda alacağınız karar, atacağınız adım tarihin yüzyıllar boyu biriktirdiklerini çöpe atmak gibi bir duruma sebep olabilirdi. O bakımdan çok özenli davrandık. Çok özel bir çalışma yürüttük. Buranın dünyada sadece İstanbul'da var olan böyle bir nimetin yaşaması ve yaşatılmasının çok önemli bir konu olduğunu ve bu yaşarken, yaşatılırken şunu da bu sahanın aynı zamanda rehabilitasyonunun aynı zamanda halkla bütünleşmesinin, aynı zamanda İstanbul'a yine çok özel mesajlar vermeyi içeren bir kapsayıcılıkla neler yapabiliriz diye ele aldık” diye konuştu.

“ESAS KIYMETİ ZAMAN GEÇTİKÇE ANLAŞILACAK”

Tarihi tersanenin yeniden fonksiyon kazanarak üretir hale geldiğini belirten İmamoğlu, "Göreceksiniz burası sadece İstanbulluların değil, bütün dünyanın bu yönüyle ilgisini çekecek muhteşem bir sahaya dönüşüyor olacak. Burada denize, tersaneye, denizciye buradaki ustaya, çırağa gösterdiğimiz alakanın ne kadar değerli olduğunu; sadece buraya emek vermiş ustasının, çırağının gözünün içine baktığında bile hissedebiliyorum. Ama esas kıymeti zaman geçtikçe anlaşılacak” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise “Haliç Tersanesi korunması gereken İstanbul'un kadim bir mirasıydı. Kol kanat geren, o yağmacı zihniyetin elinden çekip alan, Haliç Tersanesi’nde protokolleri hiçe sayarak kamusal hizmete adadığı için Sayın Başkan'ımıza, Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İLK SEFER PAZARTESİ

Deniz Dolmuşların 15 Temmuz 2024’de ilk seferine başlaması planlanıyor. Şehir Hatları normal yolcu tarifesi ile ücretlendirilecek seferler İstinye – Küçüksu arasında olacak.

Hatırlanacağı gibi toplu ulaşım seferlerinde kullanılmak üzere ilk etapta 7 adet deniz dolmuşunun üretimine, Haliç Tersanesi’nde 2024 Mart ayında başlanmıştı.

Üretimi ve tasarımı tamamen Haliç Tersanesi’ne ait olan deniz dolmuşlarının inşasında toplam 65 kişilik ekip görev alırken, 3 adet deniz dolmuşunun üretimi tamamlandı. Son aşamaya gelen 4'üncünün inşa çalışmalarının Eylül ayında tamamlanmsı bekleniyor.

Üretimi biten deniz dolmuşlarının, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapması planlanıyor.