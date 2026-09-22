Manisa'da Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sabah saatlerinde lise yakınındaki saldırıda yaralanan öğrencilerin ailelerini ziyaret ederek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

MANİSA (İGFA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu sabah kentte yaşanan ve büyük üzüntü yaratan okul saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Akın, saldırıda yaralanan ve Turgutlu ile Manisa'daki hastanelerde tedavileri süren öğrencilerin ailelerini ziyaret ettiklerini, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

'EVLATLARIMIZIN BİR AN ÖNCE SAĞLIKLARINA KAVUŞMASINI DİLİYORUZ'

Başkan Akın, yaralı öğrencilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ederek ailelere ve hemşehrilerine güç diledi. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Akın, varsa ihmal ve eksikliklerin ortaya çıkarılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.