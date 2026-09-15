Kocaeli İzmit Belediyesinin, yeni eğitim öğretim yılında yeniden başlattığı Beslenme Saati Projesi 3 okulda devam etti. İzmit Belediye Başkanvekili Lütfü Obuz, proje kapsamında Tavşantepe İlkokulu'nda gerçekleştirilen dağıtıma katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından çocukların eğitim hayatını ve sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi, bugün 3 okulda daha devam etti.

Proje kapsamında Tavşantepe İlkokulu, Muammer Aksoy İlkokulu ve Gültepe İlkokulu'nda öğrencilere Aşevi'nde hazırlanan kurabiye ve meyve suyu ikram edildi. Muammer Aksoy İlkokulu'nda Meclis Üyesi Ercan Balseçen, Gültepe İlkokulu'nda Meclis Üyesi Vildan Bacıoğlu Taşkan ve Fatih Mahalle Muhtarı Ayla Komza öğrencilere ikramlarda bulundu.

'BESLENME SAATİ PROJESİNİ DEVAM ETTİRİYORUZ'

Tavşantepe İlkokulu'ndaki programa katılan İzmit Belediye Başkanvekili Lütfü Obuz, '2026-2027 Eğitim-Öğretim yılının tüm çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Fatma Başkanımız; İzmit'in çocuklarına ve gençlerine yaptığı her projede yer ayırıyor. Kendisi bugün aramızda olmasa da biz Beslenme Saati Projesini devam ettiriyoruz' ifadelerini kullandı.

GIDA MÜHENDİSİ KONTROLÜNDE HAZIRLANIYOR

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, '2022 yılında Beslenme Saati Projemize, Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımızın önderliğinde başlamıştık. Milli Eğitim ile yaptığımız ortaklık kapsamında ilk etapta 4 okulda bu hizmeti sunuyorduk. Ama 2024 yılından sonra okullarımızda bu projeyi uygulayamaz duruma geldik. Veliler ve çocukların talepleri ile projemize okulların önlerinde devam ediyoruz. Aşevi'nde gıda mühendisimizin kontrolünde hazırlanan beslenme ürünlerini çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Çocuklarımızın okullara aç girmesin diyerek projeyi uygulamaya devam ediyoruz' dedi.

MUHTAR YAŞA'DAN TEŞEKKÜR

Tavşantepe Mahalle Muhtarı Altay Yaşa ise 'Çocuklarımız ve bizler için hizmet eden İzmit Belediyemize teşekkür ediyoruz. Her hafta bu organizasyon devam edecek. Her şey çocuklarımız için' şeklinde konuştu.