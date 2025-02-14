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Uzman Sosyolog Çelik aynı zamanda, aileleri hangi kurumlara müracaat etmeleri gerektiği konusunda da yönlendirdi.

Özel gereksinimli bireylerin hakları konusunda yanlış bilinenler anlatıldı, davranışları yaşıtlarına göre farklılık gösteren çocukların ailelere yapmaları gerekenler ifade edildi.

Yanlış bilinenler ve kurum müracaatları

Uzman isim, özel bireylerin ailelerine hayat boyu faydalanabilecekleri yasal hakları, faydalanabilecekleri uygulamaları anlattı ve önemli bilgiler aktardı.

Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kayıtlı özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katıldığı seminere konuşmacı olarak Uzman Sosyolog Songül Çelik katıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için Ferizli’de“Yasal Haklar Eğitimi” semineri düzenledi.

Bu kez Ferizli’de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ferizli’de gerçekleştirilen “Yasal Haklar Eğitimi” seminerinde uzman sosyolog Songül Çelikengellilerin ailelerine hayatın her alanında sahip oldukları yasal hakları anlatarak önemli bilgiler aktardı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve ailelerini sahip oldukları yasal haklar konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.