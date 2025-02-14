PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek PANKOBİRLİK faaliyetleri başta olmak üzere Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve iştirakleriyle ilgili öğrencileri bilgilendirdi.KONYA (İGFA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Ziraat Fakütesi Kırımlıoğlu Amfisi'nde düzenlenen programda Başkan Ramazan Erkoyuncu, 'Türk Tarımında PANKOBİRLİK'in Yeri' konulu söyleşide öğrencilere PANKOBİRLİK'in faaliyetleri başta olmak üzere iştirakleriyle tarım ve ekonomiye sağladıkları katkılar hakkında bilgi verdi.

"KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Türkiye'nin en büyük kooperatifi olan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi hakkında bilgi veren Başkan Erkoyuncu, ''Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Türk Şeker ile birlikte toplam 32 üyesi olan ve PANKOBİRLİK çatısı altında bulunan, Türkiye'nin en büyük kooperatifidir.

İlk etapta payı düşük olan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifimiz, kendi imkanlarıyla, fabrikadan gelen karlarıyla büyümüş ve buradaki hissesini yükseltmiştir. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetimine seçilen kişi, Konya Şeker ve iştiraklerinin de sorumluluğunu almış olur.

2021 yılının Ekim ayında Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildim. Aynı yıl 31 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilen PANKOBİRLİK seçimlerine katıldım ve 32 adayın tamamının oyunu alarak başkanlık görevine layık görüldüm. 2024 yılının Temmuz ayında Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimleri gerçekleşti ve çiftçilerimizin teveccühü ile ikinci kez göreve getirildim” şeklinde konuştu.

"ŞEKER SEKTÖRÜNDE İDDİALIYIZ"

Çumra Şeker Fabrikası'nın Türkiye'nin en büyük kapasiteli şeker fabrikası olduğunu ifade eden Başkan Ramazan Erkoyuncu, "Ülkemizde üretilen ortalama 2,9 milyon ton şekerin 500 bin tonunu Konya ve Çumra Şeker Fabrikalarımız karşılamaktadır. Şeker sektöründe iddialıyız. Atıştırmalık Ürünler Fabrikamız, Türkiye'nin en büyük süt ve et entegre tesisi olan Panagro ile de ülke ekonomisine katkı sunmaktayız. Ürünlerimiz tamamen doğal olarak üretilmektedir. Markamızın kamuoyu nezdinde hakettiği karşılığı almasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa Harmankaya, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yavuz Şeflek, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Zuhal Karakayacı, Fakülte Sekreteri Emrecan Erdem, Prof. Dr. Ramazan Acar, Prof. Dr. Sait Gezgin, Prof. Dr. Mehmet Zengin, Prof. Dr. Rahim Ada, Prof. Dr. Mehmet Ali Avcı, Prof. Dr. Ayhan Göktepe, Prof. Dr. Ümmühan Çetin Karaca, Doç.Dr. Hasan Arısoy, Doç.Dr. Hamza Negiş, Doç.Dr. İlknur Gümüş ve Doç.Dr. Mehmet Şahin katıldı.