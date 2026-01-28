Bursa'da Mudanya Belediyesi, artan hayat pahalılığının zayıflattığı paylaşma kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla 'Ben Ismarlıyorum' uygulamasını hayata geçirdi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ısmarlama kültürünü yeniden gündelik hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla 'Ben Ismarlıyorum' uygulamasını başlattı. Uygulama, Mola Mudanya, Lokanta Mudanya ve Büfe Mudanya noktalarında vatandaşlarla buluştu.

Uygulama kapsamında vatandaşlar, çaydan kahveye, sandviçten yemeğe kadar çeşitli ürünleri kendilerinden sonra gelecek kişiler için ısmarlayarak dayanışmaya katkı sunabiliyor. Ismarlanan ürünler, hizmet noktalarında yer alan yazı tahtaları üzerinden takip ediliyor.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ekonomik zorlukların yalnızca mutfakları değil, insan ilişkilerini de etkilediğine dikkat çekerek, 'Paylaşma ve birlikte olma duygusunu yeniden hatırlamaya ihtiyaç var. Kendimiz için bir şey alırken, bizden sonra gelecek olanlara da küçük bir ikram bırakıyoruz' dedi. 'Ben Ismarlıyorum' uygulamasının sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Dalgıç, tüm Mudanyalıları bu dayanışma hareketine katılmaya davet etti.