Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin trafiğinde ana omurga olarak nitelendirilen Yazlık Kavşağı'nda tarihin en büyük ulaşım projesiyle yepyeni bir dönem başlatıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Başkan Yusuf Alemdar, Yazlık Kavşağı'nda ve proje devreye alınana kadar Yenikent ulaşımını rahatlatacak yeni kaçış noktası olan duble yol projesinde son durumu inceledi.

Başkan Alemdar, 'Yeni duble yolda kazı dolgu işlemi bitti ve asfalt hazırlığımız var. Güçlü altyapıyla yoğun yağışlara karşı hazır edeceğiz. Yazlık Kavşağı'nda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bölge ulaşımını rahatlatacak kavşak projesinin yanı sıra inşa ettiğimiz arter ile önemli bir alternatif oluşturacağız' dedi.

YENİKENT ULAŞIMI:

Başkan Alemdar'ın talimatıyla Yenikent'ten Adapazarı'na dönüş istikametinde her gün mesai başlangıcı ve bitişinde ciddi yoğunluğa ulaşan trafiğin akışını rahatlatmak için ise yeni bir duble yol inşası başlamıştı.

Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde inşa edilecek yeni köprü ve duble yol için çalışmaların hummalı şekilde devam ettiği sahayı ziyaret eden Başkan Alemdar, incelemeler yaptı ve son duruma ilişkin bilgiler aldı.

TAŞKINLARA DİRENÇLİ

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz'ın katıldığı incelemelerde içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına yönelik çalışmaları görüşen Alemdar, projenin yoğun yağmur ve taşkınlara karşı dirençli şekilde inşa edileceğini ve 25 metre genişliğe sahip yolun önemli bir alternatif olacağını söyledi.

'ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF OLUR'

Alemdar şunları söyledi: 'Yazlık Kavşağı'na yakın bir noktadan başlayacak yeni güzergâh, Sebahattin Zaim Bulvarı ile Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Ayrıca Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde yapılacak araç ve yaya köprüsünün ihalesi tamamlandı ve ilk kazma vuruldu. Tüm bağlantılarıyla birlikte toplamda bin 600 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki duble yolumuz bölgenin ulaşımında önemli bir alternatif olacak'

YOĞUN YAĞIŞLAR OLSA DAHİ:

'An itibariyle yolun kazı dolgu işlemi tamamlandı ve asfalt hazırlıkları devam ediyor. Öte yandan güçlü altyapı sayesinde yeni güzergâh yoğun yağışlara karşı güvenli hale getirilecek. Aynı zamanda içme suyu yatırımı ile hızla gelişen bölgenin su ihtiyacı kesintisiz olarak karşılanacak.'

'TAMAMLAMAK İÇİN GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ'

'Yazlık Kavşağı'na bir yandan yeni alternatifler üretirken, bir yandan da projenin hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Yazlık Katlı Kavşağı projemizi tamamlamak için gayretle çalışıyoruz.'