Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı yatırımlarını sürdürürken, Rauf Denktaş Caddesi ve çevresindeki kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürerek, vatandaşlara daha güçlü ve modern altyapı hizmeti sunuyor.

Bu kapsamda KOSKİ, Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi ve çevresindeki kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor. Caddede yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki altyapının ıslahı ve mevcut kanalizasyon hatlarının deplasesi çalışmalarını yürüten KOSKİ, projede 1200 milimetre çapında 445 metre, 400 milimetre çapında ise 469 metre kanalizasyon hattı imal ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Işıklar Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki Sille Yolu istikameti geçiş kısmı tamamlanarak asfalt kaplaması yapılan kanalizasyon ıslah çalışmasıyla bölgenin kanalizasyon şebekesinin daha sağlıklı işlemesi sağlandı. Hacıkaymak Mahallesi Hidayet, Toptan, Hattat Hulusi ve Cevridede sokaklarında ise çalışmalar devam ediyor. Betonarme boruların kullanıldığı çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kanalizasyon altyapısı daha güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü hale gelecek. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların Eylül ayının sonlarına doğru tamamen bitirilmesi planlanıyor.