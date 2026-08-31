Karatay Belediyesi ile Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın katkılarıyla ihtiyaç sahibi engelli bireyler için temin edilen 80 akülü araç, Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

KONYA (İGFA) - Akülü araçlar, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'nin koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Toplam 1 milyon 880 bin lira maliyetle temin edilen araçların teslim programı, Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa; önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aksöz Edirneligil, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkan Vekili Faruk Küçük Kömürler, MHP Karatay İlçe Başkanı Muammer Özcan, Hollanda Konya Kültür Dayanışma Vakfı Dernek Başkanı Yafes Topaloğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ile vatandaşlar katıldı.

KILCA: BELEDİYECİLİĞİN MERKEZİNDE İNSAN VAR

Programın açılış konuşmasını yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu belirterek, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekti.

Belediyeciliğin yalnızca yol, altyapı, temizlik ve imar hizmetlerinden ibaret olmadığını ifade eden Başkan Kılca, 'Belediyecilik; yol yapmak, çöp toplamak, imarla ilgilenmek, bina yapmaktır ama en önemlisi belediyecilikte insanı merkeze alan hizmetler üretebilmektir. Daha da önemlisi insanların gönlüne girebilmektir' dedi. Engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamanın önemine işaret eden Kılca, akülü araç desteğiyle ailelerin yaşamlarına katkı sunulduğunu söyledi.

Akülü araç desteğinin engelli bireylerin günlük yaşamlarında önemli kolaylık sağladığını belirten Başkan Kılca, amaçlarının vatandaşların hayatın her alanına daha aktif şekilde katılabilmelerine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Kılca, 'Ailelerimizin daha rahat sokakta gezebilmeleri, istedikleri yerlere gidebilmeleri, alışveriş yapabilmeleri, spor müsabakalarına gidebilmeleri, kısacası hayata daha sağlam tutunabilmeleri için destek veriyoruz. Daha da önemlisi onların dualarına talibiz, dualarını almaya gayret ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Çalışmaların kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleriyle sürdürüldüğünü belirten Kılca, Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti. Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin de engelli bireyler ve ailelerine yönelik önemli bir hizmet alanı oluşturduğunu ifade eden Kılca, merkezin kısa sürede çok sayıda bireye eğitim ve destek imkânı sunduğunu belirtti.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Kılca, 'Her alanda olduğu gibi engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırıcı faaliyetler yapmaya devam edeceğiz.' dedi.

TOPALOĞLU: BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 1500 AKÜLÜ ARAÇ TEMİN ETTİK

Programda konuşan Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Dernek Başkanı Yafes Topaloğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hollanda'da yaşayan Konyalılar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Topaloğlu, bugüne kadar Konya'ya yaklaşık 1500 akülü araç temin ettiklerini söyledi.

Akülü araçların temin edilmesinde Karatay Belediyesi ve diğer kurumlarla gerçekleştirilen iş birliğinin önemine dikkat çeken Topaloğlu, 'Hepimizin amacı aynı; insanımıza faydalı olmak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin hayatına dokunmak' dedi.

Hollanda'da yaşayan Konyalılar olarak Konya'yı en güzel şekilde temsil etmeye ve iki ülke arasında gönül köprüsü kurmaya devam edeceklerini ifade eden Topaloğlu, çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

Önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da engelli bireylere yönelik hizmetlerin önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından akülü araçlar, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'nin koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.