Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yazlık Katlı Kavşak Projesi'nin trafik yükünü hafifletecek 43 metrelik Kuzey Köprüsü'nde zemin güçlendirme çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladı. Başkan Yusuf Alemdar, projenin Yenikent ulaşımına alternatif olacağını belirtti.

SAKARYA (İGFA) - Raylı sistemlerden metrobüse, akıllı kavşaklardan duble yol ağına kadar şehir genelinde 'Aynı anda her alanda' sloganıyla çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yazlık Katlı Kavşak Projesi öncesi bölgedeki ulaşım yükünü omuzlayacak Kuzey Köprüsü'nde çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Sakarya tarihinin en büyük ulaşım projelerinden olan Yazlık Katlı Kavşak Projesi süresince bölgede oluşacak trafik yükünü hafifletmek için Büyükşehir Belediyesi alternatif duble yol ve köprü inşasına başlamıştı.

KUZEY KÖPRÜSÜ'NDE ÖNEMLİ AŞAMA

Kısa zamanda altyapısından üstyapısına kadar tamamen yenilenerek ulaşıma açılan bin 600 metrelik yeni duble yolun ardından inşası hızla devam eden Kuzey Köprüsü'nün zemin güçlendirmesinde yüzde 50 seviyesine gelindi.

Projenin en önemli etaplarından biri olan Kuzey Köprüsü'nün proje sahasını ziyaret eden Başkan Yusuf Alemdar hem incelemelerde bulundu hem de teknik ekipten çalışmalara dair detaylı bilgiler aldı.

Çalışmaların Yenikent ulaşımı açısından önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, 'Yazlık Katlı Kavşak Projemizle birlikte bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve ulaşımını kesintisiz şekilde sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bin 600 metrelik duble yolumuzu tamamlayarak hizmete açmıştık. Şimdi projenin önemli parçalarından biri olan Kuzey Köprüsü'nde büyük bir aşama kaydettik. 3 ayaklı, 2 açıklıklı ve 43 metre uzunluğundaki Kuzey Köprüsü'nün zemin güçlendirmesinde yüzde 50 seviyelerine ulaştık. Çalışma ile Yenikent ve şehir merkezi arasındaki ulaşım ağına güçlü bir alternatif kazandırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ekipler, köprü imalatlarının planlanan süreç doğrultusunda ilerlemesi için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Alemdar'a incelemeleri sırasında Genel Sekreter Yardımcıları Aslan Yılmaz ve Dr. İlhan Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dr. Gökhan Pehlivan, Ulaşım Dairesi Başkanı Burak Karslı, şube müdürleri ve yüklenici firma personelleri eşlik etti.