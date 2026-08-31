İnegöl Belediyesi'nin 4-5-6 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği İnegöl Gastronomi Festivali için geri sayım sürüyor. Festivalde; gastronomi dünyasının önemli isimleri, akademisyenler, şefler ve sanatçılar İnegöllülerle buluşacak. Üç gün boyunca Gastro Sahne'de birbirinden özel söyleşi, panel ve programlar gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından şehrin köklü mutfak kültürünü, yöresel ürünlerini ve gastronomi değerlerini Türkiye'ye tanıtmak amacıyla ilk kez düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali, 4 Eylül Cuma günü kapılarını açıyor.

İnegöl'ün lezzetlerini, üreticilerini, ustalarını ve gastronomi alanındaki değerlerini aynı çatı altında buluşturacak festivalde; ziyaretçiler 3 gün boyunca hem İnegöl mutfağının geleneksel tatlarını keşfedecek hem de gastronomi dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelme fırsatı bulacak.

GASTRO SAHNE'DE 3 GÜN BOYUNCA GASTRONOMİ SOHBETLERİ

Festivalin dikkat çeken duraklarından biri olacak Gastro Sahne; 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde birbirinden değerli konukları ağırlayacak. Programlarda Gastro Sahne Moderatörlüğünü Dr. Esat Özata üstlenecek. Festivalin ilk günü olan 4 Eylül Cuma, Gastro Sahne'de saat 17.30'da Diyetisyen İpek Bitigen ve Öğretim Görevlisi Burakhan Polat, 'Hem Sağlık Hem Pratik Hem de Yöresel' başlıklı programla ziyaretçilerle buluşacak. Saat 19.30'da Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım, 'İnegöl Mutfağının Dünü, Bugünü ve Yarının Lezzetleri' programıyla İnegöl mutfağının geçmişten geleceğe uzanan hikâyesini ele alacak. Günün son programında ise saat 20.30'da Doç. Dr. Osman Çavuş, 'Geleneksellikten Günümüze Tabaklar' başlıklı içeriğiyle Gastro Sahne'de olacak.

5 EYLÜL'DE GASTRO SAHNE'DE YOĞUN PROGRAM

5 Eylül Cumartesi günü Gastro Sahne'de gastronomi dolu bir program İnegöllüleri bekliyor. Saat 15.00'te Ercan Egi, 'Geleneksel Tatlılara Modern Dokunuşlar' programıyla geleneksel tatlara farklı bir bakış sunacak. Saat 16.00'da Öğretim Görevlisi Ahmet Özbek, 'Geleneksel Ekmek Çeşitleri' başlıklı programıyla ekmek kültürünün farklı yönlerini anlatacak. Saat 18.45'te ise sevilen sanatçı Aslı Hünel, İnegöllülerle buluşacak. Günün önemli programlarından biri ise saat 19.45'te gerçekleştirilecek panel olacak. Prof. Dr. Saadet Pınar Temizkan, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Rahman Temizkan ve Doç. Dr. Yüksel Okşak, gastronominin farklı boyutlarının ele alınacağı panelde Gastro Sahne'nin konuğu olacak.

Festival kapsamında 5 Eylül Cumartesi 21.00'da Retrobüs konseri yine heykel meydanında Gastro Sahnede gerçekleştirilecek.

6 EYLÜL'DE GASTRONOMİ VE MUTFAK MİRASI KONUŞULACAK

Festivalin son günü olan 6 Eylül Pazar günü de Gastro Sahne önemli isimleri ağırlamaya devam edecek. Saat 15.00'te Prof. Dr. Oğuz Özyaral, 'Mutfak ve Sağlık' programıyla gastronomi ile sağlığın kesiştiği noktaları ele alacak. Saat 17.00'de Maria Ekmekçioğlu, 'İki Yakanın Mutfak Mirası' programıyla mutfak kültürlerinin buluşma noktalarını İnegöllülerle paylaşacak. Saat 18.00'de ise Türk mutfağının sevilen isimlerinden Sahrap Soysal, 'Asırlık İnegöl Lezzetleri' programıyla İnegöl'ün geçmişten bugüne taşınan lezzetlerini konuşacak.

İnegöl Gastronomi Festivali, yalnızca Gastro Sahne programlarıyla değil; Yeşil Gastronomi Pazarı, Yerel Lezzetler Çarşısı, Sokak Lezzetleri ve yemek alanlarıyla da ziyaretçilere dolu dolu bir gastronomi deneyimi sunacak. Festival alanında yaklaşık 100 çadır ve stant yer alacak. İnegöl'ün üreticileri, esnafı, ustaları, kadın üreticileri ve gençleriyle birlikte şehrin gastronomi hikâyesinin anlatılacağı festivalde, yöresel ürünler ve İnegöl'ün coğrafi işaretli değerleri de ziyaretçilerle buluşacak.