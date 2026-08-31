BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Mahmudiye Mahallesi, sağlık hizmetlerinde önemli bir yatırıma daha kavuşuyor. Hayırsever Cihan Bozacılar tarafından inşası üstlenilen 7 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi için bağış protokolü imzalandı.

Protokol, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile hayırsever Cihan Bozacılar tarafından imza altına alındı.

SAĞLIK YATIRIMI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

İmza törenine İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Melike Savaş da katıldı. Vali Erol Ayyıldız, sağlık alanına yaptığı katkı nedeniyle hayırsever Cihan Bozacılar'a teşekkür ederek, protokol kapsamında hayata geçirilecek sağlık merkezinin İnegöl ve Bursa için hayırlı olmasını diledi.