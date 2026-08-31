Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali 'Bursa Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenecek ulusal fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Yarışmada Bursa'nın köklü mutfak kültürü, geleneksel lezzetleri ve gastronomi mirası fotoğraf sanatıyla belgelenerek geleceğe aktarılacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Gastronomi Festivali kapsamında ulusal fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (BURFOD) iş birliğiyle ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yönergelerine uygun şekilde organize edilen yarışma, amatör ve profesyonel 18 yaş üstü fotoğrafçılara açık olacak.

Yarışmanın amacı; Bursa'nın erken dönem mutfak kültüründe yer alan yemek, tatlı, içecek, hamur işi, meyve, tarımsal ve yerel ürünleri; bunların geleneksel hazırlanma, pişirilme ve sunulma biçimlerini fotoğrafla belgelemek olarak açıklandı. Katılımcılardan, Bursa mutfağının tarihsel izlerini taşıyan geleneksel yemekler, yerel ürünler, üretim süreçleri, mutfak araçları, esnaf, kadın kooperatifleri ve gastronomi kültürünü taşıyan insanlar gibi unsurları konu alan çalışmalar bekleniyor.

TEK KATEGORİ, DÖRT FOTOĞRAF HAKKI

Dijital sayısal bölümde düzenlenecek yarışma, renkli ve siyah-beyaz fotoğrafların birlikte değerlendirileceği tek kategoriden oluşacak.

Her katılımcı en fazla 4 fotoğraf ile başvurabilecek. Katılım ücretsiz olacak.

YAPAY ZEKÂ VE MONTAJLI FOTOĞRAFLAR KABUL EDİLMEYECEK

Şartnamede, kolaj, HDR, cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar ve yapay zekâ ile tamamen ya da kısmen oluşturulmuş görsellerin yarışmaya kabul edilmeyeceği belirtildi. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların özgün olması, daha önce başka yarışmalarda derece almamış olması ve belgesel niteliğini koruması gerekiyor.

Drone ile çekilen fotoğraflar ise gerekli izin ve sorumluluklar katılımcıya ait olmak şartıyla kabul edilecek.

ÖDÜLLER BELLİ OLDU

Yarışmada dereceye giren ve sergilemeye değer bulunan eserler için; Birincilik 25.000 TL, İkincilik 15.000 TL, Üçüncülük 10.000 TL olarak belirlenirken, iki mansiyona 5'er bin lira ve en fazla 25 sergilemeye de 1.500 TL olarak ödüller verilecek.

Yarışma takvimine göre son başvuru tarihi 11 Eylül 2026 saat 23.00, seçici kurul toplantısı 14 Eylül 2026, sonuç bildirimi ise 16 Eylül 2026 olarak belirlendi. Sergi ve ödül töreni 18 Eylül 2026'da yapılacak.