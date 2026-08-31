30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, FAC Off-Road ve WILD ACT Off-Road toplulukları tarafından düzenlenen ve İzmir sokaklarında bayram coşkusunu zirveye taşıyan dev kortej, Bornova'da görkemli bir finalle son buldu.

İZMİR (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Balçova ve Karşıyaka'dan hareket ederek İzmir'in dört bir yanına Zafer Bayramı'nın gururunu taşıyan off-road tutkunları, marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde Bornova'ya giriş yaptı. Kortejin son durağı olan Abide-i Hürriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin katılımıyla 30 Ağustos coşkusunu tek yürek olarak yaşadı.

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Kortejin tamamlanmasının ardından Başkan Ömer Eşki katılımcılara Abide-i Hürriyet Meydanı hakkında bilgiler verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej sonrası kendilerini Bornova'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Eşki şunları söyledi:

'30 Ağustos, milletimizin boyunduruk kabul etmeyen bağımsızlık karakterinin ve özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bugün burada, Balçova'dan, Karşıyaka'dan yola çıkarak Bornova'mızın kalbi Abide-i Hürriyet Meydanı'nda buluşan bu kortej, içimizdeki o bağımsızlık ateşinin ve Cumhuriyet sevdasıyla yanan dayanışma ruhunun en güzel özetidir. İzmir'in farklı noktalarından bu coşkuyu Bornova'ya, bağımsızlık anıtımızın gölgesine taşıyan FAC Off-Road ve WILD Off-Road topluluklarına yürekten teşekkür ediyorum. Bizler, Cumhuriyetin kazanımlarına sıkı sıkıya sarılarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Zafer bayramımız kutlu olsun!'

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