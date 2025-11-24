Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Taraklı ve Akyazı'nın sınırında bulunan Karagöl Yaylası ve Acelle Yaylası parkuruyla devam etti. Doğa tutkunları sonbaharın büyüleyici atmosferinde büyüleyici bir deneyim yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak eşsiz doğal güzellikler arasında Taraklı Karagöl Yaylası ve Akyazı AcelleYaylası arasında mekik dokuyan katılımcılar sonbaharın birbirinden değişik renk tonları arasında stres attılar.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, doğaseverler hafif egzersiz ve esneme hareketleriyle güne başladı.

Sonbaharın büyülü renkleri arasında görsel bir şölen sunan parkurlar sonrası Taraklı'nıntarihi havasında vakit geçirdiler.

Günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe, motivasyonu artıran ve zihinsel anlamda yenilenmeye olanak sağlayan etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sonbahar Doğa Yürüyüşleri 30 Kasım Pazar günü Kıranyurt Yaylası Parkuru Parkuru ile sona erecek.