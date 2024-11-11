Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri’nin son programında doğa tutkunları şehrin cennet köşelerinden bir tanesi olan Maden Deresi’nde eşsiz bir deneyim yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri programları şehrin farklı destinasyonlarında devam ediyor.

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşlerin son durağı ise Karasu’da bulunan Sakarya’nın cennet köşelerinden biri olan Maden Deresi oldu.

Eşsiz doğası ve sonbaharın büyüleyici tonları arasında keyifli bir hafta sonu geçiren doğaseverler, uzman rehberler eşliğinde 6 kilometrelik parkuru geçtiler.

Yeşilin her tonunu barındıran, şehrin en büyük ve güzel akarsularından biri olan destinasyonda tabiatın en özel bölümlerini keşfeden doğaseverler, unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, “Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Karasu ilçemizde yer alan Maden Deresi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Doğaseverlerin oldukça keyifle zaman geçirdiği programlarımız, Aralık ayının ilk haftasına kadar her Pazar günü devam edecektir. Sonbaharın eşsiz güzellikleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerimize tüm doğaseverler davetlidir” ifadelerine yer verdi.

İşte Sonbahar Doğa Yürüyüşlerinin takvimi;

17 Kasım Pazar- Kılıçkaya Zirve Parkuru (12-14 Km) 24 Kasım Pazar- Akçay Nuriosmaniye Parkuru (14-16 Km) 1 Aralık Pazar- Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti Parkuru (10-12 Km) 8 Aralık Pazar- Göktepe Kömürlük Parkuru (8-10 Km)