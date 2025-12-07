Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SUBÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencileriyle birlikte Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen Sürdürülebilir Park Projesi'ni yerinde inceledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye'de ilk olacak Sürdürülebilir Park'ı gençlerle birlikte gezdi.

Karbon emisyonunu düşürmek, sağlıklı bir geleceği inşa etmek için rehber olacak projede son duruma ilişkin bilgiler alan Başkan Alemdar, 'Gerek enerji, gerekse su gibi insanlık için hayati bir öneme sahip olan kaynaklarımızı geri dönüştürmenin ve doğru bir şekilde kullanmanın hedefindeyiz. Parkımızda eğitici alanlarda da hem gençlerimiz hem de çocuklarımız sürdürülebilir yaşamın adımlarını öğrenecek, geleceğe daha bilinçli bir bakış açısıyla yetişecekler' dedi.

PROJENİN TEKNİK DETAYLARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yer aldığı programda,proje uzmanları öğrencilere proje ile ilgili teknik bilgiler aktardı. Avrupa Birliği hibesi ve 'LAP-Black Karadeniz Bölgesi Projesi' kapsamında finanse edilen park, sürdürülebilir yaşamın şehir ölçeğinde uygulanabilirliğini gözler önüne serecek.

Projede rekreasyon alanı, çevresel göstergelerin izleneceği test-deneyim alanı, hava kalitesi izleme sistemi gibi çevre odaklı bileşenler yer alacak.

'KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANAN BİR ŞEHİR:'

Alemdar, 'Parkımızda şu anda altyapı çalışmaları tamamlandı. Şimdi ise peyzaj çalışmaları başlıyor. Burada gerek enerji gerekse su gibi insanlık için hayati bir öneme sahip olan kaynaklarımızı geri dönüştürmenin ve doğru bir şekilde kullanmanın hedefindeyiz. Aynı zamanda bu parkımızda bulunan eğitici alanlarda da hem gençlerimiz hem de çocuklarımız sürdürülebilir yaşamın adımlarını öğrenerek geleceğe daha bilinçli bir bakış açısıyla yetişecekler' dedi.

Ziyarette öğretim üyeleri ve öğrenciler bu anlamlı buluşma için Başkan Alemdar'a teşekkür etti.