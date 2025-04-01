SASKİ, su kaynaklarının korunması ve arıtma verimliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirdiği 42 milyon liralık Lamellalı Ön Çökeltim Projesi’ni başarıyla tamamladı. Yeni sistem sayesinde bulanıklık değeri yüksek sular sağlıklı geri dönüşüm ile Sakarya’nın su kaynakları üzerindeki yükü hafifletecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyu arıtma süreçlerini daha verimli hale getirmek ve mevcut su kaynaklarını korumak için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Lamellalı Ön Çökeltim Sistemi, suyun daha verimli kullanılmasını sağlarken arıtma yükünü de azaltıyor. Projenin son aşamasında, Sapanca Kurtköy İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne entegre edilen çökeltim tankının montajı tamamlanarak sistem devreye alındı.

Son tankın montajı Kurtköy İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde tamamlandı

Proje kapsamında daha önce Karapürçek Merkez ve Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisleri’ne entegre edilen çökeltim tanklarının ardından son etap olan Sapanca Kurtköy İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndeki kurulum da başarıyla tamamlandı. Çökeltim tankı sayesinde bulanıklık değeri yüksek olan sular içme suyu standartlarına uygun hale getirilirken, ilçelerde yaşanan su kesintilerinin önüne geçilecek.

Sahada anlık takip

Proje kapsamında Sapanca Kurtköy İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne entegre edilen çökeltim sisteminin kurulum çalışmaları, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, AK Parti Sapanca İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız ve bölge muhtarları tarafından yerinde incelendi.

Suyun her damlasını koruyoruz

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, “3 tanktan oluşan projemizin son tankını da Sapanca ilçemize kazandırdık. İçme suyu arıtma tesislerimize entegre ettiğimiz çökeltim tanklarıyla su kaybını önlerken, arıtma süreçlerini de daha verimli hale getiriyoruz. Lamellalı Ön Çökeltim Sistemi ile suyun her damlasını koruyarak vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.