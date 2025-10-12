SASKİ, 16 ilçede sürdürdüğü farkındalık eğitimleriyle suyun bilinçli kullanımını çocuklara erken yaşta kazandırıyor. Arifiye Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, aldıkları interaktif eğitimlerin ardından 'Su Müfettişi' rozetlerini takarak suyun geleceğine sahip çıkma sözü verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suyun sürdürülebilir kullanımı ve tasarruf bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla başlattığı 'Su Müfettişi' eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

16 ilçeyi kapsayan eğitim programlarında çocuklara suyun önemi, doğal döngüsü ve evde uygulanabilecek tasarruf yöntemleri interaktif içeriklerle anlatılıyor.

SASKİ sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz haftalarda paylaştığı okul ziyareti gönderileri büyük ilgi gördü. Bu paylaşımların ardından ArifiyeKazım Karabekir İlkokulu öğretmenlerinden gelen davete hızla karşılık verildi.Öğrenci ve öğretmenlerin talebi üzerine gerçekleştirilen eğitimde miniklere suyun doğadan musluklara ulaşana kadar geçirdiği süreç, yağmur suyu geri kazanımı ve tasarruf alışkanlıkları animasyonlarla aktarıldı.

MÜFETTİŞLER GÖREV BAŞINDA

Eğitim sonunda öğrencilere 'Su Müfettişi' rozetleri takılarak çevrelerinde suyun doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaları için görev verildi. Rozetlerini sorumluluk bilinciyle takan çocuklar, suyun geleceğini koruyacaklarına dair söz verdi. Program sonunda öğrencilere teşvik amacıyla çeşitli hediyeler de dağıtıldı.