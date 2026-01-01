Günün erken saatlerinden bu yana sahada yoğun mesai yürüten Büyükşehir ekipleri, saat 17.00 itibarıyla 31 grup yolunu yeniden ulaşıma açarken, kalan 5 grup yolunda çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, etkisini sürdüren kar yağışına karşı şehir genelinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Saat 17.00 itibarıyla paylaşılan son rapora göre, gün içinde yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 31 grup yolu ulaşıma açıldı.

5 GRUP YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Günün erken saatlerinde Geyve, Akyazı, Kocaali, Hendek ve Taraklı ilçelerinde toplam 36 grup yolunda devam eden karla mücadele kapsamında önemli mesafe kat edildi. Son rapora göre, kalan 5 grup yolunda ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri, 49 araç ve 98 kişilik kadroyla kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini eş zamanlı yürütüyor. Özellikle yüksek rakımlı ve kırsal bölgelerde ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için tüm imkânlar seferber edilmiş durumda.