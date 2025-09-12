Sakarya Büyükşehir Belediyesi, basketbol tutkunlarını Aziz Duran Parkı’nda buluşturuyor. 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, 13 Eylül Cumartesi günü başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Basketbolun enerjisini sokağa taşıyan, hızlı ve sert oyunuyla izleyenleri büyüleyen ödüllü 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası için Sakarya'da geri sayım başladı.

Genç yeteneklerin mücadele edeceği turnuvada 6 farklı kategoride karşılaşmalar oynanacak. Her maçta tempo yüksek, süre kısa, rekabet ise zirvede olacak.

Turnuva, Aziz Duran Parkı’nda (Öğretmenevi yanında) kurulacak özel sahada gerçekleştirilecek. Hem sporcular hem de izleyiciler için dopdolu bir organizasyon planlandı. Büyükşehir’in ilgi gören Gezgin Çocuk Atölyesi de alanda miniklerle buluşacak.

Final gününde, izleyiciler arasında yapılacak çekilişle 10 kişiye bisiklet hediye edilecek.

Coşku dolu atmosferin sadece sahayla sınırlı kalmayacağı turnuvada, katılım sağlayan herkes sporun heyecanını doyasıya yaşayacak.