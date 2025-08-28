Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 13-14 Eylül tarihlerinde Aziz Duran Parkı’nda düzenlenecek ödüllü 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvasıyla gençleri sporla buluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Şehirde sporun altın çağını başlatan Büyükşehir, bu kez basketbol tutkunlarını bir araya getirecek 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenliyor.

KATILIM ÜCRETSİZ

13-14 Eylül tarihlerinde Aziz Duran Parkı’nda (Öğretmenevi yanında) gerçekleştirilecek turnuva, basketbol tutkunlarının kıyasıya rekabetine sahne olacak. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilecek ödüllü turnuvaya katılımlar ise ücretsiz olacak.

Turnuvaya katılmak isteyenler için kayıtlar başladı. Son başvuru tarihi 10 Eylül Çarşamba günü saat 20.00. Kayıtlar, www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek.

6 FARKLI KATEGORİ OLACAK

Aziz Duran Parkı’nda turnuva için özel olarak kurulacak alanda, yıldızlar (2010–2013 doğumlular), gençler (2007–2009 doğumlular) ve büyükler (2006 ve öncesi doğumlular) olmak üzere, hem erkek hem de kadın kategorilerinde toplam 6 farklı yaş grubunda müsabakalar düzenlenecek.

FİNAL GÜNÜ 10 BİSİKLET HEDİYE

Müsabaka takvimi, kayıtların tamamlanmasının ardından Organizasyon Komitesi tarafından açıklanacak. Sporun coşkusunu yaşayacak olan katılımcılar kadar izleyiciler için de sürprizler olacak. Final günü, izleyiciler arasından yapılacak çekilişle 10 şanslı kişiye bisiklet hediye edilecek.

Basketbolun heyecanını sokaklara taşıyacak bu büyük organizasyon, tüm sporseverleri Aziz Duran Parkı’nda buluşturacak.

BASKETBOL SEVERLERE DAVET

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimize sporun her branşında imkânlar sunmak ve sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Basketbolun yüksek enerjisiyle sokak kültürünü buluşturan bu turnuva, yalnızca bir sportif etkinlik değil aynı zamanda gençlerimizin potansiyelini sahaya yansıtabilecekleri, sosyal etkileşim ve gelişim ortamı sunan önemli bir organizasyondur. Tüm basketbol severleri bu anlamlı etkinliğe katılmaya ve genç sporcularımıza destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.