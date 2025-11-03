Sakarya, sıfır atık hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.8 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin öncü şehirlerinden biri olan Sakarya, şimdi de 'Sıfır Atık Caddeleri' ve 'Sıfır Atık Mahalleleri' projesiyle fark yaratıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık vizyonuna yeni bir halka ekledi. Pilot ilçelerde başlatılan 'Sıfır Atık Caddeleri' projesiyle atıklar kaynağında ayrıştırılacak, çevre korunacak ve geri dönüşüm bilinci yaygınlaştırılacak.

'Bu Şehir Hepimizin' sloganıyla daha temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Sakarya için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hibe desteğiyle yeni bir çevre seferberliği başlattı.

PİLOT İLÇELERDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Proje kapsamında Adapazarı, Serdivan, Arifiye ve Karasu pilot bölgeler olarak belirlendi. Bu ilçelerdeki cadde ve mahallelere yerleştirilen ambalaj atık konteynerleri sayesinde atıklar artık kaynağında ayrıştırılacak. Böylece hem çevre korunacak hem de geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlanacak.

Bu projeyle birlikte sıfır atık altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların atıkları ayrıştırma bilincinin artırılması ve geri dönüşüm yoluyla ekonomik döngünün desteklenmesi hedefleniyor. Her bir atık, yeniden ekonomiye kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaları ilk etapta Serdivan Bağlar Caddesi, Serdivan Üniversite Caddesi, Arifiye Atatürk Caddesi ve Arifiye Göktepe Caddesi'nde hayata geçirdi.Tüm bu süreç, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde devam ediyor.