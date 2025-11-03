Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısının öncelikli gündemi, Gazze'deki son durum ve Türkiye'nin ateşkes sürecindeki rolü olacak. Ayrıca, terörle mücadele, ekonomi politikaları ve Eurofighter savaş uçağı alım süreci de ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, dış politika ve iç gündemle ilgili önemli başlıkları masaya yatıracak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 15.30'da Beştepe'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi, Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki ateşkes süreci olacak.

Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımların hızla ve sürekli bir şekilde ulaştırılması için atılacak adımlar, toplantının ana maddelerinden biri olurken, toplantının bir diğer önemli gündemini terörle mücadele ve terörsüz Türkiye hedefi oluşturacak.

Kabine, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının ardından gelinen noktayı değerlendirecek.

Ekonomi gündeminde ise enflasyonla mücadele, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdam politikaları gibi kritik konuların görüşülmesi bekleniyor.