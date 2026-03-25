Edirne'nin Keşan ilçesine siber dolandırıcılar bu kez 'banka personeli' yalanıyla bir vatandaşı hedef aldı. Kendisini banka yetkilisi olarak tanıtan şahıslara güvenen mağdur, dakikalar içinde yarım milyon lirasından fazla parasını kaptırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da İspat Cami Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, kendisini banka çalışanı olarak tanıtan şahısların talimatlarını yerine getirince hayatının şokunu yaşadı. Toplamda 552.000 TL'si başka hesaplara aktarılan mağdur, dolandırıldığını anlayınca polise sığındı.

Keşan Polis Merkezi Amirliği, saat 16.35 sıralarında gerçekleşen büyük bir 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayı üzerine tahkikat başlattı. Mine Sokak üzerindeki bir sitede ikamet eden M.G., telefonla kendisini arayan ve banka personeli olduğunu iddia eden şahısların tuzağına düştü.

TALİMATLARI TEK TEK YERİNE GETİRDİ

Müşteki M.G., telefonun ucundaki şahısların profesyonelce yönlendirmeleriyle mobil bankacılık üzerinden çeşitli işlemler gerçekleştirdi. Karşı tarafın 'güvenlik' veya 'bilgi güncelleme' bahanesiyle verdiği talimatları harfiyen uygulayan M.G., bir süre sonra durumdan şüphelenerek bankasıyla iletişime geçti.

552 BİN TL BUHAR OLDU

Yaptığı kontrollerde kendisini arayanların gerçek banka personeli olmadığını anlayan M.G., hesabından toplamda 552 bin TL tutarında para transferi gerçekleştiğini fark etti. Paranın izini sürmek ve sorumluların yakalanmasını sağlamak amacıyla emniyete giden mağdur, faili meçhul şahıslardan şikayetçi oldu. Keşan polisi, paranın aktarıldığı hesapları bloke etmek ve şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için siber suçlarla mücadele ekipleriyle birlikte geniş çaplı çalışma başlattı.