Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında, kitapseverleri 'Sessiz Okuma' etkinliğinde bir araya getirdi.

DENİZLİ (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Silent Book Clup Denizli' etkinliğine, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan kitapseveri buluşturan etkinlikte, 7'den 70'e tüm katılımcılar kitaplarını Cumhuriyet ruhuyla okudu.



CUMHURİYET'İN İZİNDE, KİTAPLARIN SATIRLARINDA:



Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ilk olarak birbirlerini tanıdı. Ardından kitapseverler diledikleri kitabı okuma fırsatı buldu. Bu özel günü, kitapların sessiz ama güçlü diliyle kutlayan okurlar, kitapların sonsuz dünyasını birlikte keşfetti. Etkinliğin en dikkat çeken yanlarından biri de farklı yaş gruplarının bir araya gelmesi oldu. Çocukların aileleriyle birlikte katılım göstermesi, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren pekişmesine de katkı sağladı. Yaklaşık bir saat süren kitap okuma etkinliğinin ardından katılımcılar, uzun süre sohbet ederek birbirlerine kitap tavsiyelerinde bulundu. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara kitap hediyesinde bulunuldu.



KATILIMCILARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR



Sessiz okuma buluşmasının verimli geçtiğini belirterek bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini dile getiren katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılında düzenlenen bu anlamlı etkinlik için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.