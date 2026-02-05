Büyükşehir Belediyesi K9 Arama Kurtarma köpekleri enkaz, sel ve kayıp vakalarında yürütülen operasyonlarda en hayati dokunuşları yapmak üzere hazır bekliyor. Asrın felaketi 6 Şubat'ın yıl dönümünde eğitim ve çalışmalarına devam eden Büyükşehir, afet anına hazırlık için köpeklerle tatbikatlara katılıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi K9 Arama Kurtarma Birimi, afet ve arama kurtarma operasyonlarına karşı hazır kıta olabilmek için zorlu görevlere, tatbikatlara devam ediyor.

Tam 1 yıl önce 6 Şubat Asrın Felaketi'nde, 27 yıl önce 17 Ağustos 1999'da şehrin ve 85 milyonun yüreğinde kor olup kalan acıyı tekrar yaşamamak için hem sahada hem de eğitim alanında büyük bir gayret ortaya koyan Büyükşehir, K9 köpeklerini en zor gün için hazırlıyor.

Arama kurtarma köpekleri ve eğitmenleri gece-gündüz sürdürülen çalışmalarda enkaz, iz takip ve arama senaryolarına yönelik parkurlarda eğitim alırken, farklı arazi ve hava koşullarına uyum sağlamaları için antrenmanlarınıen zor görevlerle, zorlu şartlarda gerçekleştiriyor.

REİNA, ATEŞ, LABRADOR:

Grup Amiri Murat Akbaş ile eğitmenler İsrafil Yiğit ve Fatih Demir eşliğinde yürütülen çalışmalarda şu anda 4 aktif K9 arama kurtarma köpeği bulunuyor.

Belçika Malinois cinsi 6 yaşındaki Reina ile 2,5 yaşındaki Ateş, ile Belçika Malinois cinsi Google, enkaz arama alanında görev alırken, 3,5 yaşındaki Labrador ise canlı iz ve koku takip alanındaki başarısıyla afet anı için büyük bir umut taşıyor.

En zorlu senaryolara hazırlanan Büyükşehir'in K9 ekibi, olası büyük bir afete canlara 'umut' ve 'nefes' olmak için temposunu hep yüksek tutuyor, her güne olası bir afet yaşanacakmış gibi başlıyor.

Sertifikasyon süreçlerini tamamlamak için belirli programlar izleyen köpekler, Türkiye'nin en yetenekli arama kurtarma köpekleri arasında yer alıyor.

K9 ekibi, 19 Temmuz 2019 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde Bayraklı ilçesinde Barış Sitesi, Emrah Apartmanı ve özellikle Yılmaz Erbek Apartmanı'nda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremindegünlerce çalışmış ve onlarca kişiyi umuda bağlamıştı.