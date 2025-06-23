Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Raylı Sistem Projesi’nde önemli bir aşamaya geçildi.SAKARYA (İGFA) - Şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak projede sondaj çalışmaları 24 Haziran Salı günü başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, raylı sistem projesinin güzergâhının 12 kilometreden 17 kilometreye çıkarıldığını ve Tunatan Kavşağı’ndan itibaren iki kola ayrılacak şekilde nihai karara varıldığını açıkladı. Saha incelemelerinin tamamlanmasının ardından sondaj çalışmalarına geçildiğini belirten Başkan Alemdar, “Raylı Sistem’de attığımız adımlar hızlandı. İnşallah önce Metrobüs Hattı’nı, ardından bu tarihi hizmeti Sakaryalılarla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Yapılacak sondajlar sonucunda oluşturulacak teknik raporlarla proje son halini alacak.

Raylı Sistem Hattı Genişliyor

Adapazarı-Serdivan hattı üzerinde planlanan raylı sistemin ana güzergâhı ve iki ayrı kolu şu noktalardan geçecek:

Ana Hat: Yeni Sakaryaspor Stadyumu – 15 Temmuz Bulvarı – Yeni Cami – Demokrasi Meydanı – Kudüs Caddesi – Orta Garaj – Çark Caddesi – Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı – Tunatan Kavşağı

Birinci Kol: Medeniyet Bulvarı – Sakarya Üniversitesi Kampüsü

İkinci Kol: 2. Cadde – Sapak Camii – Mehmet Akif Ersoy Caddesi – Serdivan Spor Salonu – Yazlık Kavşağı