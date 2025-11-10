Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Konya Şehit Aileleri Derneği binasının açılışı dualarla yapıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Ne yapsak sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Her zaman sizlerle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz' dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, 'Buranın en anlamlı şekilde şehit ailelerimiz için tahsisi bizi mutlu etti. Bu yüzden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi bildiriyorum. Şehit ailelerimizin yeri hem kalbimizin içinde hem başımızın üstünde' diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, 'Şehit ve gazilerin hatırasını böyle müstesna bir yerde yaşatmak son derece önemli. Her şeyin en güzeline layıksınız' dedi. Konya Valisi İbrahim Akın, şehitlerin geride bıraktığı ailelerin kendilerine emanet olduğunu ifade ederek, 'İşte bugün bu bina da şehitlerimize olan minnet ifademizin küçük bir nişanesi' ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, derneğin 1994 yılında kurulduğunu ve öncesinde çok küçük bir alanda faaliyet gösterdiğini anımsatarak, 'O günden bugüne kadar maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

'NE YAPSAK SİZİN HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehit ailelerinin bir isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Bir araya geldiğimiz, hatim duaları icra ettiğimiz ve bizi de misafir ettiğiniz bu güzel mekanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gönlümüz çok daha fazlasını yapmak istiyor. Biraz önce annelerimiz teşekkür etti, ben de 'görevimizi yerine getiriyoruz' dedim. Ne yapsak sizin hakkınızı ödeyemeyiz, belediyeler olarak Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerle birlikte olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÜRÜTECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Başkan Altay, 'Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde, 'şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek herhangi bir işin içinde bugüne kadar olmadık bundan sonra da olmayız' diye ifade ediyor. Allah'ın izniyle bu süreci de başarıyla yürüteceğimize de inanıyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Binanın hayırlı olmasını temenni ediyorum' değerlendirmesinde bulundu.

'ŞEHİT AİLELERİMİZİN YERİ HEM KALBİMİZİN İÇİNDE HEM BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE'

Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, 'Buranın en anlamlı şekilde şehit ailelerimiz için tahsisi bizi mutlu etti. Bu yüzden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen tüm değerli dostlarımıza teşekkürlerimi bildiriyorum. Şehit ailelerimizin yeri hem kalbimizin içinde hem başımızın üstünde. Onların yeri sadece binaların içini doldurmakla doldurulmaz. İnşallah bundan sonraki süreçte de şehit ailelerimizin değerinin her geçen gün daha da anlaşılarak ama başka hiçbir şehit ailemizi buraya kayıt etmeyerek, terörsüz, barış içerinde, huzur içerisinde böyle buluşabileceğimiz, özgürce dalgalanan al bayrağımızın altında, özgürce buluşabileceğimiz huzurlu bir süreç diliyorum' sözlerini sarf etti.

'HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIKSINIZ'

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, şehit ve gazilerin hatırasını böyle müstesna bir yerde yaşatmanın son derece önemli olduğunu ifade ederek, 'Her şeyin en güzeline layıksınız. Şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde bu ülkede yaşıyoruz. Kahramanca savaşan yiğitlerimizin sayesinde bu memlekette yaşıyoruz. Çok değerli şeylerimiz var ama bu değerli şeylerimizin en kıymetlisi, en büyük fedakarlığı yapan, canını bu ülke için bu millet için feda etmiş olan yiğitlerimizdir. Bu ülkede herkes huzur içinde yaşayabilsin diye, hep birlikte verdiğimiz mücadele sonuna kadar devam edecek. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum' dedi.

'BU BİNA ŞEHİTLERİMİZE OLAN MİNNET İFADEMİZİN KÜÇÜK BİR NİŞANESİ'

Konya Valisi İbrahim Akın ise 'Bizim ülkemizin bağımsızlık destanı şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz kanlarıyla yazıldı' diyerek, 'Bu aziz vatan hepimiz için kutsal. Taşıyla, toprağıyla aziz şehitlerimizin kanlarıyla kazanılmış bir vatan. Onların geride bıraktıkları da bizlere, devletimize emanet. İşte bugün bu bina da şehitlerimize olan minnet ifademizin küçük bir nişanesi. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız da burayı, bu tarihi binayı aslına uygun olarak ihtimam ile restore ettiler tekrar siz kıymetli şehit ailelerimizin hizmetine sundular. İnşallah bundan sonra bu güzel bina sizlere daha güzel şekilde hizmet etme fırsatını bulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine bu binanın bu hale gelmesindeki emekleri nedeniyle teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından tarihi binanın açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Açılışa; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, 3. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Osman Arı, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkan Vekili Mehmet Atasağun ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

YENİLEME ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bakım-onarım çalışmaları kapsamında bina genelinde çatıdan zemine, iç ve dış cephelerden tüm tesisat sistemlerine kadar kapsamlı yenileme gerçekleştirilerek; yapı, fonksiyonel ve estetik olarak güncel hale getirildi.