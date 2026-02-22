Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, TÜBİTAK ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen 'Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar' projesi tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen 'Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar' projesi, şehrindört bir yanındaki ilk ve orta okullara ulaşarak, minik çocukları bilimin gizemli dünyasıyla eğlenceli bir şekilde bir araya getiriyor.

Proje kapsamında TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergileri, Sakarya'nın en kuzeyinden en güneyine kadar özellikle kırsal yerleşim bölgelerindeki ilk ve orta okullara ulaştırılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen etkinliklerde ayrıca minik öğrencilere yönelik çeşitli bilimsel atölyeler de düzenleniyor.

Sakarya'da ki her çocuğun erken yaşta bilimsel merakını uyandırmak ve bilimle ekilen bu tohumların gelecekte güçlü birer ağaca dönüşmesini sağlamak için gerçekleştirilen proje minik çocukları, bilimin gizemli dünyasıyla eğlenceli bir şekilde bir araya getiriyor.