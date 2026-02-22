Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eğitime yönelik ciddi çalışmalarının olduğunu ifade ederek, 'En büyük yatırımı gençlik ve spora yapıyoruz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve kamu kurumlarında istihdamını desteklemek amacıyla ücretsiz olarak belediye tarafından verilen EKPSS kursunu ziyaret etti.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursunda eğitim gören kursiyerlere bir araya gelen Başkan Er, kursların faydasına değinerek, aldıkları eğitim sayesinde birçok kişinin sınavları kazandığını belirtti.

Matematik dersine kursiyerlerle birlikte katılan Başkan Er, ayrıca kursiyerlerle birlikte tahtada denklem sorusunu da çözdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e kurstan dolayı teşekkür eden kursiyerler, 'Öğretmenlerimiz çok iyi. Kurs çok faydalı. Bizde iyi bir şekilde kurstan faydalandık. Bize sağladığınız imkânlardan ve ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz' dediler.

Eğitime yönelik çok ciddi çalışmalarının olduğunu ifade eden Başkan Er, 'E-KPSS Kursumuzda 160 engelli kardeşimiz, hayallerine uzanan yolda azimle, sabırla ve büyük bir inançla emek veriyor.

Evlatlarımızın gözlerindeki umut, yüreklerindeki kararlılık ve gösterdikleri gayret; yarınlara dair inancımızı her geçen gün daha da büyütüyor. Onların her adımında, her mücadelesinde yanlarında olmak; ideallerine giden bu yolda en yakın yol arkadaşı ve en güçlü destekçisi olmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur.

Kursumuza katılarak E-KPSS'de başarı elde eden ve istihdama kavuşan her bir gencimizin hikâyesi; sadece bir sınav başarısı değil, aynı zamanda azmin, inancın ve birlikte yürümenin en güzel tezahürüdür. Onların sevinci, bizim en büyük mutluluğumuzdur.

Dijital dershanemiz var. İmkânı olmayan öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz. Ücretsiz kitap desteği veriyoruz. Deneme sınavları yapıyoruz. En büyük yatırımı gençlik ve spora yapıyoruz. Bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ediyoruz.

Kütüphanemiz 7/24 açık kalacak, güvenli bir yer olacak. Kütüphanemizde 50 bin kitap olacak, çocuklarımız rahatça ders çalışabilecek. Çocuklarımızın keyifle çalışacağı bir ortam olacak. Günün belli saatlerinde çay, şu, kahve ve çorba ikramlarımız olacak. Bunun yanında çocuk kütüphanesi ve kitap kafeler yapacağız' dedi.