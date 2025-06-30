Sakarya, Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri oldu; 6 ayda tamamlanan 16,5 kilometrelik Camili-Gar Meydanı hattı, 11 metrobüsle ücretsiz hizmete açıldı. 15 Temmuz’a kadar test sürüşleri devam edecek metrobüsler, trafik ve yaya alışkanlıklarının oturması için öncelikli sinyalizasyon sistemine entegre olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya, Büyükşehir Belediyesi’nin 6 ayda tamamladığı Metrobüs Hattı Projesi ile ulaşımda yeni bir döneme adım attı. 350’den fazla personelin özverisiyle, 1 milyar 200 milyon liralık öz kaynakla inşa edilen 19,5 kilometrelik hattın 16,5 kilometrelik Camili-Gar Meydanı etabı, Başkan Yusuf Alemdar’ın söz verdiği gibi haziran sonunda hizmete açıldı. Türkiye’nin İstanbul’dan sonra ikinci metrobüs şehri olan Sakarya’da ilk sefer, Alemdar ve şehir protokolünün katılımıyla coşkuyla gerçekleşti.

İLK SEFER COŞKUSU

Camili İstasyonu’ndan kornalar ve alkışlar eşliğinde başlayan ilk sefer, Gar Meydanı’nda tamamlandı. Açılışa TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alemdar, metrobüslerin okul dönemi başlayana kadar ücretsiz olacağını müjdeledi.

Başkan Alemdar, “Bu Şehir Hepimizin’ diyerek yola çıktık ve söz verdiğimiz tarihte metrobüs hattını açtık. Ulaşım, bir şehrin gelişimi için kritik. 6 ayda, ekibimizin 24 saat çalışmasıyla bu projeyi hayata geçirdik. Kentsel dönüşüm ve raylı sistem önceliklerimiz. Sakarya’da yerli üretim metrobüslerle yeni bir çağ başlattık” dedi. Alemdar, destek veren milletvekilleri ve il başkanlarına teşekkür etti.

“SAKARYA’NIN HAYRINA HER İŞİN YANINDAYIZ”

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, “Deprem, ulaşım ve Sapanca Gölü, Sakarya’nın temel gündemleri. Başkan Alemdar bu konularda büyük çaba sarf ediyor. Sakarya’nın hayrına her işte yanındayız” dedi. AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, “Sakarya, ulaşımdan turizme güçlü bir dönem yaşıyor” derken, Çiğdem Erdoğan, “Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri Sakarya’da tarihi bir gün. Proje, gece gündüz çalışmayla kısa sürede tamamlandı” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİM METROBÜSLER

Yerli üretim Otokar Kent XL metrobüsler, 220 yolcu kapasitesi, yüksek tavan, güçlü klima ve çevreci motorla tasarlandı. Yaya ve bisiklet algılama, kör nokta uyarı sistemleri gibi özelliklerle donatılan araçlar, güvenli ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Hat, Camili, Karaman, Yazlık, Şeker Mahallesi, Millet Bahçesi ve Gar Meydanı gibi 10 istasyonda hizmet verecek.

TEST SÜRÜŞLERİ SÜRÜYOR

15 Temmuz’a kadar test sürüşleri devam edecek metrobüsler, trafik ve yaya alışkanlıklarının oturması için öncelikli sinyalizasyon sistemine entegre olacak. Bazı güzergâhlarda trafik tek şeride indirilecek. Test sürecinin ardından tarifeli seferler başlayacak.