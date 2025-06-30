İzmir’in Seferihisar ve Menderes bölgelerinde çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etti; 20 ev yanarken, itfaiye ve destek ekiplerinin yoğun çabasıyla daha büyük bir felaket önlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir, Seferihisar ve Menderes’te başlayan orman yangınlarının etkisi altına girdi.

Şiddetli rüzgarın körüklediği alevler, Kuyucak’tan Doğanbey’e sıçrayarak yazlık sitelerde 20 evin ve birkaç aracın yanmasına neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İZSU, orman ekipleri ve çevre illerden gelen destekle yangını kontrol altına aldı. Özellikle Doğanbey’deki Doğankent, Ömür ve Banksis sitelerinde hasar yaşanırken, Payamlı, Orhanlı ve Cumhuriyet Mahallesi gibi yerleşim yerleri korundu.

Seferihisar Payamlı’da yangın kontrol altında, ancak Orhanlı’da ormanlık alanda devam ediyor. Aliağa, Kınık, Bergama ve Buca’daki yangınlara da eş zamanlı müdahale edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, “Kuvvetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale yetersiz kaldı. Karadan yapılan mücadeleyle birçok yerleşim yeri kurtarıldı, ancak 20 ev yandı. Daha etkili söndürme yöntemleri geliştirmeliyiz” dedi.

Başkan Tugay, son 24 saatte 9’u büyük olmak üzere 195 yangına müdahale edildiğini belirtti ve ekiplere teşekkür etti. Yangınların insan kaynaklı olabileceğine dikkat çeken Tugay, “Düşüncesizce atılan bir sigara bile felakete yol açıyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz” uyarısında bulundu.

Ekipler, riskli bölgelerde teyakkuz halinde.