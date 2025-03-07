Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası,Serdivan’da düzenlediği mehter konseriyle Ramazan’ın maneviyatına coşku kattı, icra ettiği eserlerle katılımcıları tarihte yolculuğa çıkardı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Takvimi, birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor.

Tarihi yolculuk

Programların sonuncusu ise Serdivan Kültür Merkezi’nde Büyükşehir Mehter Takımı’nın Ramazan’a coşku kattığı bir konser oldu.

Osmanlı’nın ve İslam tarihinin unutulmaz marşlarını, kahramanlık ezgilerini ve dini temalı besteleri icra eden orkestra, dinleyenleri tarihte yolculuğa çıkardı.

Ayakta alkışlandı

Konseri izleyenler zaman zaman duygusal anlar yaşarken, konser bazı anlarda ise büyük bir coşkuya sahne oldu.

Etkinlik boyunca alkış yağmuruna tutulan orkestranın konseri alkış yağmuruna tutuldu ve katılımcılar şarkıları hep bir ağızdan söyledi.