Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı kültür sanat takvimi belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı kültür sanat takvimi, sanata ve kültüre ışık tutacak programlarla kapılarını açıyor. Birbirinden değerli konu ve konukların yer alacağı etkinliklerde, konser, sergi programları, tiyatro gösterimi, söyleşi ve dinleti programları sanatseverleri ağırlayacak.
24. ULUSLARARASI SAPANCA ŞİİR AKŞAMLARI HAZİRAN TAKVİMİNDE
Takvimde geleneksel olarak düzenlenen 24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, Türk şiirinin ve dünya edebiyatının önemli isimlerini aynı sahnede buluşturacak. 12-14 Haziran tarihleri arasında üç gün sürecek şiir şöleninde, Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda değerli şair bir araya gelecek.
PROGRAM TAKVİMİ WWW.SAKARYA.BEL.TR ADRESİNDE
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında düzenlediğimiz etkinlikler Haziran ayında da tüm hızıyla devam edecektir. Birçok farklı alanda sanatseverlerin karşısına çıkacak olan programlarda, konser, sergi programları, tiyatro gösterimi, söyleşi ve dinleti programları yer alacaktır. Etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız program takvimine ve sanal etkinlik kitapçığına www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecektir” ifadeleri kullanıldı.
HAZİRAN AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KÜLTÜR SANAT TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE;
Şehir Konuşmaları / Milli Mücadele’de Sakarya / Konuşmacılar: Dr. Zekeriya Türkmen ve Dr. M. Alper Cantimer / 11 Haziran Çarşamba / Saat 19.00 / OSM
Sapanca Şiir Akşamları / Açılış Programı / Şiir Sunumları ve SBB Kent Orkestrası Dinletisi / 12 Haziran Perşembe /Saat 18.30 / Sakarya Üniversitesi Saklı Bahçe’de (Pro-Ge Atölyesi)
KATILIMCI ŞAİRLER:
Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya), Zeynep Arkan
Sapanca Şiir Akşamları / Şairler Liselerde / 13 Haziran Cuma günü / Saat 10.30
Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi / Ahmet Sarı, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz
Adapazarı İmam Hatip Lisesi / Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah, Kenan Göçer, Müberra Karadayı
Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi / Ertuğrul Rast, Hayriye Ünal, Gayrat Mecid, Zeynep Arkan
Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi / Atakan Yavuz, Mehmet Aycı, Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi
Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi / Ayşenur Biçer, Erol Tufan, İhsan Deniz, Leyla Arsal
Sapanca Şiir Akşamları / Şiir Dinletisi (Şairlerin şiirleri Öğrenciler tarafından Seslendirilecek) / 13 Haziran Cuma / Saat 15.00 / Divan Kitap Kafe (Aziz Duran Parkı)
ŞİİRLERİ OKUNACAK ŞAİRLER
Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya), Zeynep Arkan
Sapanca Şiir Akşamları / Forum: Şiir ve Teknoloji / 13 Haziran Cuma / Saat 20.00 / Taraklı Hacı Rıfatlar Konağı
KATILIMCI ŞAİRLER:
Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya), Zeynep Arkan
Sapanca Şiir Akşamları / Kapanış Programı / Kent Orkestrası Dinleti ve Şiir Sunumları / 14 Haziran Cumartesi / Sapanca Sahili İnsan Hakları Parkı
KATILIMCI ŞAİRLER:
Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya), Zeynep Arkan
Gömülemeyen Cenaze Tiyatro Oyunu / Fiil Sanat Tiyatrosu / Yetişkin Oyunu + 14 / 16 Haziran Pazartesi / Saat 20.00 SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / Katılım Biletlidir
Fatma Baba Yaz Konseri / 17 Haziran Salı / Saat 20.30 / Millet Bahçesi
Emir Şamur Yaz Konseri / 18 Haziran Çarşamba / Saat 20.30 / Millet Bahçesi
Elif Kayacan Yaz Konseri / 19 Haziran Perşembe / Saat 20.30 / Millet Bahçesi
Bir Terbiye Biçimi Olarak Meşk Geleneği Söyleşi / Bestekar / Neyzen Hakan Alvan / 20 Haziran Cuma / Saat 19.00 / OSM
Kent Orkestrası ve Solist Okan Kılıç Yaz Konseri / 20 Haziran Cuma / Saat 20.30 / Millet Bahçesi
SAMEK Yıl Sonu Sergisi / 25 Haziran Çarşamba / Saat 15.00 / OSM
SAMEK Yıl Sonu İlçe Sergileri / 12-19 Haziran
12 Haziran Perşembe / Saat 15.00 / Akyazı
13 Haziran Cuma / 15.00 / Geyve
17 Haziran Salı / 15.00 / Arifiye
18 Haziran Çarşamba / 11.00 / Kocaali
18 Haziran Çarşamba / 15.00 / Karasu
19 Haziran Perşembe / 15.00 / Sapanca
Zoraki Tabip / Tiyatro Seçkin / Yetişkin Oyunu +14 / Yazan Moliere ve Yöneten Seçkin Bayramoğlu / 24 Haziran Salı / Saat 20.00 / SGM / Katılım Biletlidir
Ötekisiz Görüş / Yazar Ahmet Özhan / 27 Haziran Cuma / Saat 19.00 / OSM
Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisi / 4 Temmuz Cuma / Saat 15.00 / OSM