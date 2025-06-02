Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen okul dışı öğrenme ortamlarının önemli markalarından biri olan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde 2024- 2025 öğretim yılı sergi ve katılım belgesi töreni ile sona erdi.KONYA (İGFA) - Protokol üyeleri sergi sonrasında Sille Tabiat Okulu’nu da ziyaret ederek doğa ile iç içe eğitim alan öğrencilerin faaliyetlerine de eşlik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Okul dışı öğrenme ortamlarımız Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli kapsamında çok önemli bir işlevi yerine getiriyor” dedi.

Selçuklu Belediyesi’nin eğitime önemli bir desteği olan ve Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programları (SETAP) kapsamında faaliyetlerini sürdüren okul dışı öğrenme ortamlarında etkinliklerle dolu dolu geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından yıl sonu heyecanı yaşıyor. Bu kapsamda gelecek nesillerin daha iyi ve daha donanımlı yetiştirmeleri adına faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi yıl sonu sergisi ve katılım belgesi töreni ile dönemi kapattı. Yıl boyunca akademide bulunan atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin ortaya koyduğu birbirinden güzel eserler ziyaretçilerden büyük beğeni aldı. Buradaki programa katılan protokol Sille Tabiat Okulu’nu ziyaret ederek doğa ile iç içe eğitim alan öğrencilerin faaliyetlerine de eşlik etti. Buradaki programa katılan protokol Sille Tabiat Okulu’nu ziyaret ederek doğa ile iç içe eğitim alan öğrencilerin faaliyetlerine de eşlik etti.

Programda atölyede eğitim alan öğrenciler tarafından SEDEP Vefa Atölyesi “İşaret dilinde İstiklal Marşı”, Genç Kalemler Atölyesi “Vatan” isimli şiir dinletisi, Tarih Atölyesi “Tarihimizdeki Kahramanlar” kısa tiyatrosu, Müzik Atölyesi müzik dinletisi sunuldu.

CBS Harita Okuryazarlığı, Siber Güvenlik, İHA-Mekatronik, Vefa Gençlik, Genç Kalemler Yazarlık ve Hitabet, Tarih, Hat Sanatları, Müzik, Dijital Fotoğrafçılık, Organik Oyuncak Üretimi, Moda Tasarımı, Nostalji Fotoğraf ve Takı Tasarım olmak üzere toplam 13 atölyenin yer aldığı Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nden bugüne kadar 9353 öğrenci ve 1566 yetişkin yararlandı.

Başkan Pekyatırmacı,“ Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli kapsamında okul dışı öğrenme ortamlarımız çok önemli bir işlevi yerine getiriyor”

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gelişim Teknoloji Akademisi’nin dönem sonu sergi ve sertifika programının önemine vurgu yaptı. 2018’den bu yana okul dışı öğrenme ortamlarının gelişimini anlatan Pekyatırmacı, Sille Tabiat Okulu’ndan başlayan sürecin, Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi, Sanat Akademisi, Trafik Eğitim Parkı ve Hatice Hatun Çocuk Mektebi ile devam ettiğini belirtti.

Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde yıl sonu sergisi ve sertifika töreni vesilesiyle bir araya geldiklerini söyleyen Konya Valisi İbrahim Akın, “Az önce akademide eğitim gören kardeşlerimiz hazırladıkları etkinliklerden bir kısmını burada bizlere sergilediler. Bunların içinde emek vardı, kabiliyet vardı, yetenek vardı. Bu tür eğitimler ve kurslar aslında insanlarımızın içinde var olup da bunu dışarıya yansıtamadığı veya keşfedemedikleri yeteneklerini ortaya çıkarmanın en güzel vesilesi, en güzel ortaya koyma aracı olan kurumlar. Burada aldıkları eğitimlerle gençlerimiz, yetişkinlerimiz kendi içlerinde var olan cevheri ortaya çıkarma fırsatı buluyorlar ve bu eğitimler kendilerinin gelecekteki gelişimine, sosyal ve duygusal yönde ilerlemesine, üretkenliğine ciddi katkılar sağlıyor. Bir taraftan el emeği, göz nuru eserler ortaya koyabilirken diğer taraftan da bence asıl önemlisi insanların kendine olan özgüvenini artırıyor. 2021 yılında faaliyete geçen akademimizden bugüne kadar 9 bin 350’ler seviyesinde öğrencimiz bin 600’lere yakın yetişkinimiz istifade etme imkanı bulmuş. Bunlar belediyecilikte sosyal anlamda verilen hizmetler açısından son derece önemli. Ben bu akademinin faaliyete geçmesinde emeği geçen değerli Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı beye teşekkür ediyorum. Bu kursların bu akademinin faaliyetini sürdürmesine destek olan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Tabii ki teşekkürlerin en büyüğü de bu kurslarda emek veren, hizmet eden başta Hale hocamız olmak üzere bütün diğer usta öğretici arkadaşlarımızındır. Kendilerini de tebrik ediyorum. Birazdan bu akademik dönem içerisinde el emeği, göz nuru ortaya koydukları eserleri de hep birlikte gözden geçireceğiz, göreceğiz. Az önce bana takdim ettikleri organik çiçek de bunun en güzel örneklerinden bir tanesiydi. Burada siber güvenlikten tutun da fotoğrafçılık, müzik, harita okuru yazarlığı, moda tasarımcılığı gibi hanımlarımızın son derece kıymet verdiği pek çok alanda eğitimler verilmiş. Bu eğitimlerin verilmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyor ve bu hizmetlerin artarak devam etmesi temennisiyle tekrar her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olunuz” diye konuştu.

Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde düzenlenen yıl sonu sergi programında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç eşlik etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri atölyeleri gezdi. Program katılım sertifikası töreni ile sona erdi.

Gelişim Teknoloji Akademisi’ndeki törenin ardından Sille Tabiat Okulu’nu ziyaret eden protokol üyeleri eğitimlerini doğa ile iç içe sürdüren öğrencilere eşlik ederek onların bu keyifli öğrenme süreçlerine eşlik ettiler.