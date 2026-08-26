İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, silah imalatı ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın ara yakalamalarında 93 tabanca ele geçirilirken, operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 6136 sayılı Kanun kapsamında silah imal ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında yapılan ara yakalamalarda 93 tabanca, 21 şarjör ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Bu çalışmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

Teknik ve fiziki çalışmaların devamında, silah imalatı, ticareti ve aracılığı suçlarına 15 şüphelinin daha iştirak ettiği tespit edildi. Bunun üzerine İzmir merkezli, Manisa'yı da kapsayan operasyonda toplam 21 şüpheli hedef alındı.

Şüphelilerden 6'sının halen ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 15 şüpheliye ait 23 adreste arama yapıldı.

Aramalarda 7 tabanca, 13 fişek ve çok sayıda silah parçasının yanı sıra 1 sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün ve boş makaron ele geçirildi. Ayrıca sahte 2 Euro madeni para yapımında kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları bulundu. Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suç ve suçlulukla etkin mücadele kapsamında çok yönlü şekilde devam ettiğini açıkladı.