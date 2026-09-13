Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara özel hizmet veren Kocaali Sosyal Tesisleri, deniz, güneş ve yeşilin buluştuğu atmosferiyle yaz boyunca yaklaşık 30 bin misafiri ağırladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaali'de kadınlara özel hizmet veren Kadınlar Plajı ve Sosyal Tesisleri, denizin ve güneşin buluştuğu bir yaz sezonunu geride bıraktı.

Sahile uzanan konumu, ferah alanları ve sunduğu sosyal imkânlarla kadınların ve çocukların keyifli vakit geçirdiği tesis, sezon boyunca yaklaşık 30 bin misafiri ağırladı.

GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAM

Sakarya'nın yanı sıra çevre illerden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen kadınların da tercihi olan Kocaali Sosyal Tesisleri, kadınlara özel hizmet anlayışı, güvenli ve huzurlu ortamıyla yaz boyunca misafirlerine denizin tadını çıkarabilecekleri bir alan sundu.

20 bin metrekarelik alanda yüzme havuzu, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanlar ile Kocaali Sosyal Tesisleri, sunduğu sosyal imkânlarla yaz boyunca misafirlerine keyifli bir tatil imkanı yaşattı.