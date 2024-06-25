Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlar için hizmete açtığı Kocaali Sosyal Tesisleri, bu sezon da kapılarını açtıSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleriyeni sezon için kapılarını açtı. Kurban Bayramı’nın üçüncü günü yani 18 Haziran’da kapılarını açan Kocaali Sosyal Tesisleri ilk andan itibaren yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin dört bir tarafından ve yurt dışından gelen tatilcilerin ilgi odağı olan tesiste sadece son 6 günde 2 bin misafir ağırlandı.

Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyan sosyal tesisin içerisinde ayrıca bebek bakım odası, çocuk oyun parkı ile çocuk oyun havuzu da bulunuyor.

Yaz sezonu boyunca açık olacak tesisle ilgili rezervasyon ve bilgi için 0549 454 94 65 numaralı hat mesai saatleri içerisinde aranabiliyor.