Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi'nin 111. kuruluş yıl dönümü ve Özel Şeref Günü etkinliğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacımız. Her daim yanınızda olmayı, sizlere hürmet etmeyi ve omuz omuza durmayı en temel görevimiz kabul ediyoruz' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi'nin 111. kuruluş yıl dönümü ve Özel Şeref Günü etkinliğine katıldı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Ege Ordusu Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu'nun da yer aldığı programda, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.

'BÜYÜK TAARRUZ, TARİHİ BİR DURUŞTUR'

Programda konuşan Başkan Tugay, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un yalnızca askeri bir zafer olmadığını, milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Tugay, '26 Ağustos'ta şahlanan milli irade, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlandı ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla nihai hedefine ulaştı. Büyük Taarruz, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı tarihi bir duruştur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum' dedi.

'BAĞIMSIZLIK MÜHÜRLERİSİNİZ'

Şehit aileleri ve gazilerin toplum için taşıdığı öneme dikkat çeken Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu kesimlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Tugay, 'Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, sınır boylarımızdan günümüze kadar bu vatanın birliği için canını siper eden aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz, bizim baş tacı değerlerimizdir. Sizler bu topraklara vurulmuş bağımsızlık mühürlerisiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanında olmayı, sizlere hürmet etmeyi ve omuz omuza durmayı en temel görevimiz kabul ediyoruz' diye konuştu.

26 Ağustos'un derneğin kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını belirten Tugay, 'Derneğimizin 111'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatanımız için can veren aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve kahraman gazilerimize yürekten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zaferimiz kutlu, birliğimiz daim olsun' ifadelerini kullandı.

'ZAFERLERLE DOLU BİR AY'

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, ağustos ayının Türk tarihindeki önemli zaferlerle anılan aylardan biri olduğunu belirterek, 26 Ağustos'un hem Malazgirt Zaferi'nin hem de Büyük Taarruz'un başlangıç tarihi olduğunu söyledi.

Büyük Taarruz'un ardından kazanılan zaferin 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla sonuçlandığını belirten Elban, derneğin kuruluş yıl dönümünün de aynı güne denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Elban, 'Büyük Taarruz'un ardından kazanılan zafer, 9 Eylül'de güzel İzmir'imizin kurtuluşuyla sonuçlandı. Bugün derneğimizin de kuruluş yıl dönümü. Şanlı ve kahramanlıklarla dolu bu günde derneğimizin kuruluş yıl dönümünü kutlamak ayrı bir güzellik. Bu güzel vatanın vatan edinilmesinde Sultan Alparslan ve askerleriyle başlayan, topraklarımız tehlikeye düştüğünde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yeniden bir Türk yurdu olarak tescil edilmesini sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize uzun ömür ve sağlık diliyoruz. Bu güzel vatan artık şehit ve gazilerin kanıyla sulanmasın istiyoruz' dedi.

'HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Doğru, Büyük Taarruz'un başlangıcı olan 26 Ağustos'u Özel Şeref Günü ve derneğin kuruluş yıl dönümü olarak her yıl kutladıklarını belirtti.

Doğru, 'Bu vatan için bedel ödemiş olmanın sorumluluğuyla farklılığımızın ve farkındalığımızın bilincindeyiz. Bu bilinci ve duyguyu tüm üyelerimize aktarmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarla iyi ilişkiler içinde camiamıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz' diye konuştu.

MUHARİP GAZİLERLE BULUŞTU

Başkan Tugay, programın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi'ni ziyaret ederek Başkan Halil Taşçı ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Taşçı, Başkan Tugay ve belediye yönetimine teşekkür ederek, 'Bir dediğimiz iki olmuyor. Başkanımıza ve belediye yönetimine çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.