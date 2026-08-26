ASKİ Genel Müdürlüğü, Keçiören Basınevleri Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır yaşanan sel ve su baskını sorununu çözmek için altyapıyı baştan sona yeniliyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent'te uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarını geçici müdahaleler yerine kalıcı yatırımlarla çözmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi'nde özellikle yoğun yağışlarda yaklaşık 40 yıldır sel ve su baskınlarının yaşandığı Gülhane, Selçuklu ve Gün Sazak caddelerinde kapsamlı bir altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor.

40 YILLIK SORUNUN ÇÖZÜMÜ ZORLU BİR MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI GEREKTİRİYOR

Basınevleri'ndeki çalışma, mevcut boruların yenileriyle değiştirilmesinden çok daha kapsamlı bir altyapı dönüşümü niteliği taşıyor. Bölgenin altında bulunan kaya zemin, büyük çaplı hatların inşasını önemli ölçüde güçleştirirken; yoğun konut ve yapılaşma, mevcut yollar ile yer altındaki diğer altyapı sistemleri çalışma alanını sınırlandırıyor.

ASKİ ekipleri, kaya zemini kırarak 2.800 milimetreye ulaşan yağmursuyu hatları ile 800 milimetrelik atık su hatlarının imalatını gerçekleştiriyor.

Büyük çaplı hatların yerleştirilebilmesi için geniş ve derin kazılar yapılırken, mevcut altyapının çalışır halde tutulması, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması ve bölgedeki günlük yaşamın mümkün olduğunca az etkilenmesi için çalışmalar kontrollü biçimde yürütülüyor.

YOĞUN KONUT DOKUSUNDA KAYA ZEMİNDE METRE METRE İLERLENİYOR

Büyük çaplı hatların döşenebilmesi için sert zeminin ağır iş makineleri ve kırıcılarla açılması gerekiyor. Bu durum normal zemin koşullarındaki altyapı çalışmalarına göre imalat hızını önemli ölçüde düşürüyor.

Kaya kırılması sırasında ortaya çıkan yüksek gürültü ve titreşim nedeniyle vatandaşların günlük yaşamı ve dinlenme saatleri gözetiliyor.

Kaya zemin, büyük çaplı borular, geniş ve derin kazılar, mevcut altyapılar, yoğun trafik ve yerleşim ile sınırlı çalışma saatleri bir arada değerlendirildiğinde Basınevleri'ndeki yatırım, ASKİ'nin teknik açıdan en zorlu altyapı çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

YAĞMUR SUYU GEÇİŞ KESİTİ YAKLAŞIK 3 KAT BÜYÜTÜLÜYOR

Bölgedeki sel ve su baskınlarının temel nedenlerinden biri, mevcut yağmursuyu altyapısının özellikle yoğun yağışlarda ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması.

ASKİ tarafından yürütülen çalışmalarla mevcut sistemin yerine 2.800 milimetreye ulaşan yeni yağmursuyu hatları inşa ediliyor. Yeni hatlarla yağmur suyunun geçiş kesiti yaklaşık 3 kat büyütülerek, yoğun yağışlarda bölgeye gelen suyun daha hızlı ve güvenli biçimde tahliye edilmesi hedefleniyor.

Böylece yalnızca mevcut sorunların giderilmesi değil, bölgenin gelecekte karşılaşabileceği yoğun yağışlara karşı daha dirençli bir altyapıya kavuşturulması amaçlanıyor.