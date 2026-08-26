Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'nun Sinirli Mahallesi ile Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan yaklaşık 15 kilometrelik grup bağlantı yolunda soğuk asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesindeki Sinirli Mahallesi ile Musalar ve Yeniköy, Saruhanlı ilçesindeki Gümülceli, Koldere ve Mütevelli Mahallelerini birbirine bağlayan grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların ova ve bahçelerine daha rahat ulaşabilmesi ve bölgedeki ulaşım koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Sinirli ile Mütevelli mahalleleri arasındaki doğrudan bağlantıyı sağlayan güzergâh, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak.

Daha önce tamamen ham toprak olan yolda yürütülen soğuk asfalt çalışmasıyla ulaşım standardının yükseltilmesi amaçlanıyor. Özellikle tarım arazilerine ulaşımda yoğun olarak kullanılan güzergâhın iyileştirilmesi, Turgutlu ile Saruhanlı arasındaki bağlantının da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Çalışmalarda Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 5 kombi sathi kaplama aracı, 2 toprak silindiri ve 2 arazöz kullanılıyor. Sahada ise 8 kişilik ekip görev yapıyor.

'SORUNLARI BİRER BİRER ÇÖZÜYORUZ'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmanın uzun süredir ihtiyaç duyulan bir güzergâhta gerçekleştirildiğini belirterek, 'Her zaman söylediğimiz gibi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile birlikte el ele vererek yıllardır çözüm üretilemeyen sorunları birer birer çözüyoruz. Bugün Sinirli Mahallemizdeyiz. Uzun yıllardır sorun olan yaklaşık 6 kilometrelik asfaltlama çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Burada çalışma yapan çiftçilerimize ve emekçilerimize hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar' dedi.

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Koordinatörü Fatih Nakışçı, çalışmaların vatandaşların tarım arazilerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla yürütüldüğünü belirterek, 'Turgutlu Sinirli Mahallemizden Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'ne kadar uzanan hatta, vatandaşlarımızın ova ve bahçelerine daha rahat ulaşabilmeleri, daha konforlu ve sağlıklı bir ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla grup bağlantı yolunu yapıyoruz. Yaklaşık 15 kilometrelik bu hat sayesinde vatandaşlarımız, Turgutlu Sinirli Mahallesi'nden Saruhanlı Mütevelli Mahallesi'ne doğrudan ulaşabilecekler' ifadelerini kullandı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Nakışçı, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun 'Manisa'ya sözümüz var' hedefiyle çıktığımız yolda, Manisa'mızın 17 ilçesinde sağlıklı ve konforlu ulaşım için vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız' diye konuştu.